Maroc: Approbation du programme d'action et du budget de l'AREF de Guelmim-Oued Noun

Guelmim — Le conseil d'administration de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noon, réuni en session ordinaire pour 2020, a approuvé, samedi à Guelmim, son programme d'action et le budget au titre de l'année 2021.

Les travaux de cette session, présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, ont été consacrés à la validation du projet de plan régional de mise en oeuvre de la loi cadre n° 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

Il s'agit aussi d'adopter un projet de programme d'action régional pluriannuel 2021-2023, en plus d' un projet de règlement intérieur des établissements publics d'enseignement, qui comprend la "Charte de l'élève".

Cette réunion, tenue en préseniel et par visioconférence, a été marquée par la présence du ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Aouicha, du wali de la région Guelmim-Oued Noon, Mohamed Najem Abhay, et de la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida.

A cette occasion, un ensemble de conventions de partenariat ont été signées en vue de développer l'offre pédagogique universitaire.

Dans une allocution, M. Amzazi a souligné que cette session se tient dans une circonstance exceptionnelle et délicate que traversent le Maroc et le monde entier, du fait de la pandémie de Coronavirus et de ses diverses répercussions, notamment sur les plans économique, social, sanitaire et psychologique.

Il a aussi mis en avant les priorités de l'action du ministère au titre de l'année scolaire en cours, qui visent à assurer la gestion de contraintes sanitaires et éducatives, et à donner une forte impulsion à la mise en application de projets stratégiques à même de concrétiser les dispositions de la loi n° 51.17.

Il a relevé que le ministère œuvre pour le développement de l'enseignement à distance, la promotion de l'expérience des acteurs du secteur, ainsi que l'institutionnalisation de ce type d'éducation à travers la publication d'un texte organisationnel actuellement en cours d'approbation, dans une perspective de complémentarité de l'enseignement à distance avec le présentiel.

Après avoir rappelé que la régionalisation constitue l'un des principaux piliers sur lesquels s'appuie le ministère pour activer les projets de mise en oeuvre de la loi 51.17, le ministre a mis l'accent sur l'importance de renforcer cette approche de gestion, surtout à ce stade où le Maroc s'est engagé dans le processus de régionalisation avancée.

Pour sa part, Mme Bouaida a affirmé que les établissements d'enseignement et les instituts de formation sont la pierre angulaire pour l'émergence d'élites régionales, car c'est la force nécessaire à tout décollage du développement, en particulier à la lumière du chantier de la régionalisation avancée, qui nécessite une autosuffisance en compétences capables de gérer les ressources disponibles pour créer un dynamisme économique et social local.

Tout en évoquant les efforts consentis par l'AREF pour promouvoir l'éducation dans la région dans le cadre d'une approche participative, elle a souligné que ces résultats sont le fuit des partenariats liés notamment aux projets issus du contrat-programme de développement intégré (2016/2021) signé entre le ministère de tutelle et la Région.

De son côté, le wali de la région Guelmim-Oued Noun s'est félicité des conventions de partenariat signés lors de cette réunion, ajoutant que la concrétisation de ces accords ferait de la région une plateforme de savoir et de connaissance.

Par ailleurs, le directeur de l'AREF de Guelmim-Oued Noun, Moulay Abdelaâti El Asfar, a fait une présentation dans laquelle il a abordé, en particulier, les indicateurs éducatifs dans la région, et la mise œuvre régionale de projets pour activer les dispositions de la loi cadre n° 51.17 et le projet de règlement intérieur des établissements d'enseignement et de formation.