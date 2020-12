Ile Maurice: Accident en face des Casernes centrales - Elles ont frôlé la mort sur le trottoir

Il est 16 h 05, le lundi 21 décembre. Maneesha Dauharry et Yeshika Nundloll, employées dans le milieu juridique, viennent de sortir de leur bureau à Port-Louis.

Direction : la gare Victoria pour rentrer à la maison. Hélas, quelques minutes après une voiture rouge va leur barrer la route et provoquer un accident qui s'avèrera fatal pour Vijaykumar Udhin (voir encadré). «Nous étions près de la station-service, non loin de la gare, pour aller prendre l'autobus», se remémore Yeshika Nundloll, 20 ans, habitante de Camp Fouquereaux. Selon Maneesha Dauharry, 31 ans, sa collègue et amie, il était alors autour de 16 h 20.

Les deux jeunes femmes ont juste le temps de voir apparaître une voiture rouge filant à vive allure. En quelques fractions de seconde, le véhicule provoque un véritable drame en plein trottoir. «La voiture rouge heurtait les piétons sur son passage. Tout est allé tellement vite. On les a juste vus s'écrouler les uns après les autres. Ma collègue et moi étions les dernières à être percutées. J'ai été projetée sur le sol et blessée au pied gauche», confie Yeshika Nundloll.

Idem pour Maneesha Dauharry, qui réside à Forest-Side, blessée au pied et à la main gauche. «Comme la voiture roulait vite et a foncé sur le trottoir, on n'a même pas eu un temps de réflexe. C'est en m'écroulant que je me suis aperçue que d'autres piétons étaient à terre. Le sang giclait. Les employés de la station-service sont arrivés pour nous aider. J'étais tétanisée. Je me suis dit que c'était la fin pour moi.»

La police et une ambulance sont mandées sur les lieux. «J'étais bouleversée. C'est la première fois que je vis un tel chaos. J'avais tellement peur. Je n'ai même pas réalisé que j'étais blessée. C'est quand les gens nous ont apporté des chaises et de l'eau que j'ai pris conscience de ce qui se passait. Entre-temps, le conducteur n'était pas à bord du véhicule à l'arrivée des policiers», poursuit Yeshika Nundloll. Toutes les victimes sont alors transportées à l'hôpital Jeetoo pour les premiers soins.

Après examen médical, on lui diagnostique une petite fracture qui ne nécessite pas d'admission. Un pansement est effectué et la jeune femme peut enfin regagner son domicile. Il en va de même pour Maneesha Dauharry, qui est autorisée à rentrer après des soins le jour même. Ayant du mal à se déplacer à cause de leurs blessures, les deux jeunes femmes n'ont pu reprendre le travail.

Quelques jours après cette expérience traumatisante, le mystère plane toujours sur les causes de l'accident. «Le conducteur avait le devoir de freiner. N'a-t-il pas vu tous ces piétons sur le chemin ?», s'interroge Maneesha Dauharry. Pour sa part, Yeshika Dauharry prend conscience que son état aurait pu être plus grave. «Parmi les autres victimes, certaines ont eu des blessures plus conséquentes au niveau des joues, des yeux etc. D'autres étaient coincées sous la voiture.» Au total, la voiture rouge a heurté huit personnes dont les deux jeunes femmes. Parmi les autres victimes, on dénombre deux hommes âgés de 56 et 58 ans respectivement et quatre jeunes femmes dont les âges varient entre 22 et 26 ans. Ces derniers habitent les régions suivantes : New-Grove, Rivière-du-Poste, Rose-Belle et Rivière-du-Rempart.

Quant au conducteur en question, Yousha Hassam Manjoo, âgé de 57 ans, un habitant de Beau-Bassin, il a été dirigé vers une clinique privée pour des soins après l'accident. Il a d'abord été arrêté sous une charge de «dangerous driving causing wounds and blows». Cependant, suite au décès de Vijaykumar Udhin, il a été inculpé pour accident mortel et homicide involontaire par imprudence, indique l'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office (voir plus loin). Sollicité pour une déclaration, ce dernier nous a dit «qu'il préférait ne pas parler». Animant une conférence de presse, le 22 décembre, le commissaire de police est revenu sur cet accident. Khemraj Servansing a soutenu que «le chauffeur a prétendu avoir eu sommeil au volant». Un alcootest a d'ailleurs été réalisé le jour de l'accident sur le conducteur. Celui-ci s'est révélé négatif.

Vijaykumar Udhin décède la nuit de noël

Triste nouvelle que celle du décès d'une des huit victimes de cet accident. Vijaykumar Udhin allait souffler ses 57 bougies le mardi 29 décembre. Cet employé du sub-office de la Wastewater Management Authority, situé tout près du rond-point du Caudan, a rendu l'âme dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 décembre. Depuis son accident, il était admis à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo à Port-Louis. Coincé sous la roue droite de la voiture, il avait dû être extirpé avant d'être transporté aux soins intensifs. L'autopsie a attribué son décès à de multiples blessures. «C'est une nouvelle dévastatrice... Ce jour-là, après les heures de travail, Vijaykumar Udhin allait remettre les clés au poste de Line Barracks comme à l'accoutumée. Mais il a été percuté par l'arrière par ce véhicule», nous confie un proche de la victime. Le quinquagénaire laisse derrière lui son épouse ainsi que ses deux enfants. Soit un fils de 25 ans et une fille de 22 ans, qui poursuit des études en pharmacie à Bangalore, en Inde. Les obsèques de cet habitant de Rivière-du-Rempart ont eu lieu hier après-midi, à la veille de Noël.

En chiffres

5 297 véhicules contrôlés par la police le 24 décembre

Selon la police, plus de 5 000 véhicules ont été contrôlés la veille de Noël. 509 contraventions ont été établies, dont 55 pour excès de vitesse et dix alcootests étaient positifs. Des sabots de Denver ont également été fixés sur 17 voitures.

«J'ai eu un trou noir au volant», dit le conducteur

«J'ai eu un trou noir et j'ai perdu le contrôle du véhicule. Je ne sais pas comment j'ai pu renverser ces piétons.» Ce conducteur a été placé en état d'arrestation pour avoir renversé les huit piétons entraînant la mort de l'un d'eux. Convoqué au poste de police de Line Barracks, hier, Hassam Manjoo, directeur des magasins Manjoo, est revenu sur les circonstances menant à cet accident qui a fait sept blessés et un mort.

«Ce jour-là, je suis allé au magasin Manjoo de Rose-Hill pour récupérer des marchandises et je prenais la direction de Port-Louis, tout près des Casernes centrales, pour me rendre au magasin de la capitale. Tout à coup, j'ai été pris de vertige. J'ai eu un trou noir et j'ai perdu connaissance pendant que j'étais au volant», explique l'homme de 63 ans, en présence de son homme de loi, Arshaad Inder. Son état de santé et son stress seraient la cause de sa perte de contrôle au volant. «C'est la première fois que j'ai eu ce problème en conduisant. Je suis très stressé, surtout pendant cette période festive, à cause du business et je crois que c'est la raison pour laquelle je n'ai rien pu voir.»

D'ajouter avoir repris connaissance au bout de quelques minutes. «Quand j'ai rouvert les yeux, il y avait l'ambulance déjà sur place, des membres de la force policière, dont la Special Supporting Unit et une soixantaine de personnes qui s'étaient regroupées devant ma voiture, qui avait atterri contre un mur tout près de la station-essence Shell.» Il a dû être escorté par les policiers à cause de l'hostilité de la foule.

Les Scene Of Crime Officers ont prélevé des cheveux sur une roue et les pare-brise ont été endommagés après que les piétons ont été heurtés.

Arrêté sous une accusation d'homicide involontaire, Hassam Manjoo a été libéré contre une caution de Rs 10 000 et a dû signer une reconnaissance de dette de Rs 30 000. Cela, après avoir participé à un exercice de reconstitution des faits, hier. Sa prochaine convocation est prévue pour le mardi 29 décembre, aux Casernes centrales. L'enquête est menée par le sergent Bonomally du poste des Line Barracks.