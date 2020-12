Maroc: Le pays, plaque tournante et hub régional de l'initiative Prosper Africa

Le Maroc sera le nouveau hub régional et la plaque tournante en l'Afrique du Nord de Prosper Africa, une initiative du gouvernement américain visant à accroître le commerce et l'investissement entre les Etats-Unis et l'Afrique.

En vertu de l'accord signé, récemment, devant S.M le Roi Mohammed VI entre le Maroc et les Etats-Unis, le gouvernement américain ouvrira un bureau Prosper Africa en janvier prochain à l'ambassade des Etats-Unis à Rabat, la toute première antenne de l'initiative en Afrique du Nord. Le nouveau bureau au Maroc tirera parti de l'expertise de 17 départements et agences du gouvernement américain.

L'objectif est d'accroître le commerce et les investissements bilatéraux entre les Etats-Unis et le Maroc et dans toute l'Afrique du Nord, contribuant ainsi à soutenir le développement économique de la région, rapporte la MAP. L'ouverture de cette antenne permettra également de faciliter l'accès des entreprises et des investisseurs américains aux marchés marocains et de soutenir les entreprises marocaines pour saisir de nouvelles opportunités aux Etats-Unis. Parle biais de l'initiative Prosper Africa, le gouvernement américain vise à soutenir des échanges commerciaux et des projets d'investissement d'une valeur de 1 milliard de dollars entre les Etats-Unis et le Maroc, ainsi que des pays d'Afrique du Nord au cours des quatre prochaines années.

Ces nouveaux développements permettront de faire progresser les objectifs de l'initiative Prosper Africa en stimulant le commerce et les investissements entre les EtatsUnis et le Maroc, en plus d'autres pays d'Afrique du Nord. Ainsi, le Maroc servira de centre régional pour le nouveau programme de commerce et d'investissement Prosper Africa à l'échelle du continent. Avec un potentiel de financement pouvant atteindre 500 millions de dollars sur cinq ans, ce nouveau programme révolutionnaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) offrira une large gamme de services personnalisés allant du développement des affaires à la facilitation des investissements pour soutenir l'amélioration des cadres juridiques et réglementaires.

Pour chaque dollar de financement public, ce nouveau programme de l'USAID devrait mobiliser plus de 9 dollars d'investissements privés, générant des milliards de dollars de nouvelles exportations et investissements et créant des milliers de nouveaux emplois.