Angola: Le pays appelle à la solidarité avec la RCA

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a demandé, ce samedi, le soutien de la Communauté internationale afin d'aider à résoudre la situation actuelle en République centrafricaine (RCA).

Intervenant lors du 10e Sommet virtuel extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministre a déclaré que l'Angola suivait avec inquiétude la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans ce pays.

Selon le chef de la diplomatie angolaise, qui s'est exprimé au nom du Président de la République, João Lourenço, la crise en RCA dégrade de plus en plus la situation sécuritaire et humanitaire, contribuant à l'extrême violence, touchant particulièrement la population civile et menaçant la tenue d'élections présidentielles et législatives du pays, prévues ce dimanche.

Pour cette raison, il a exhorté les acteurs politiques centrafricains à mettre fin d'urgence aux hostilités et à travailler ensemble pour garantir des conditions favorables à des élections crédibles, inclusives, pacifiques et transparentes.

Il a réaffirmé que les élections restaient le seul moyen légitime d'accéder au pouvoir, conformément à la Constitution de la République centrafricaine et aux règles et principes internationaux, continentaux et régionaux.

Téte Atónio a ainsi exhorté les acteurs politiques à résoudre pacifiquement tout différend, dans l'intérêt du peuple centrafricain "qui souffre depuis longtemps du conflit et de l'instabilité".

"Nous appelons au calme et à la retenue de la population et des acteurs politiques afin d'œuvrer à l'application de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA), en vue de garantir au peuple centrafricain son droit souverain de vote ", a-t-il précisé.

Le gouvernant a réitéré le plein soutien de l'Angola aux institutions légitimes de la RCA, soulignant, d'autre part, qu'en tant que président en exercice de la CIRGL, le pays soutenait la CEEAC et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine (MINUSCA).

Le pays, a-t-il dit, soutient les autres partenaires de la RCA, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, dans le sens de trouver une solution immédiate au conflit et de garantir la tenue d'élections, dans les délais constitutionnellement établis.

Concernant le Sommet extraordinaire, il a déclaré qu'il se réalisait à un moment très difficile pour le peuple centrafricain, en raison des graves menaces à la paix et à la sécurité humaine, causées par les nouvelles attaques des groupes armés.

Dans un autre domaine, il a présenté les condoléances du Gouvernement angolais au Burundi, qui a perdu une partie de son personnel faisant partie de la MINUSCA.

