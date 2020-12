Angola: La CC nie la décision sur l'appel d'offres de la CNE

Luanda — La Cour constitutionnelle nie avoir décidé de l'appel d'offres public pour pourvoir le poste de président de la Commission nationale électorale (CNE), selon des informations publiées sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué diffusé à la presse, samedi (26), la cour précise que la Plénière des juges, composée de 11 magistrats, a déjà entamé le procès de l'affaire qui porte le numéro 812-D / 2020, étant prévue une décision définitive au premier mois de 2021.

La CC affirme se prononcer, de façon inhabituelle, à propos des actions pendantes d'une affaire en cours, en raison de l'intérêt public exceptionnel du sujet en question et du fait qu'une fuite sur les réseaux sociaux d'une proposition faite par un juge conseiller, dans la phase préparatoire du procès, qui ne peut être considérée comme définitive, puisque seule la Plénière a la compétence pour l'adopter ou le modifier, partiellement ou totalement.

Le communiqué précise que la pratique de la Cour constitutionnelle est de ne pas rendre publics les actes intermédiaires des affaires, comme cela se fait, notamment au Mozambique et au Portugal et différemment de ce qui est fait par les cours constitutionnelles du Cap-Vert (où un nombre limité de personnes populaires sont autorisées à assister au jugement) et le Brésil (où le procès est retransmis en direct sur «TV Justiça»).

La Cour constitutionnelle garantit que, comme toujours, dès que l'arrêt sera finalisé, avec l'adoption du jugement définitif, les parties directement concernées seront immédiatement informées et, ensuite, suivra la publication sur son site Internet.

