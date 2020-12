Afrique Centrale: L'Angola se joint aux efforts pour pacifier la RCA

Luanda — L'Angola, par l'intermédiaire du ministre des Relations Extérieures, Téte António, a participé, samedi, à la 10e session extraordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) pour la pacification de la République Centrafricaine ( RCA).

Téte António a représenté le Président de la République, João Lourenço, lors du sommet tenu par visioconférence, pour aborder la situation politique et sécuritaire en RCA, qui organise dimanche (27) des élections présidentielles, législatives et locales.

A la veille des élections, le pays traverse une situation de crise politique et militaire, une question débattue, ces derniers jours, dans plusieurs sessions de l'ONU, avec la participation de représentants au plus haut niveau de la RCA et de la communauté internationale.

Le président de RCA, Faustin-Archange Touadéra, est candidat au poste avec plus de 16 autres candidats, dont trois femmes. Plus de 1,8 million d'électeurs ont le droit de voter, dont 46,6% de femmes.

