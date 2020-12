Angola: Covid-19 - Le pays compte 17149 cas positifs

Luanda — Le nombre total de cas positifs de Covid-19 en Angola a augmenté, au cours des dernières 24 heures, à 17.149 personnes infectées.

Sur le nombre total de cas, 6774 sont actifs, 9976 guéris et 399 décédés, enregistrés entre mars et décembre 2020, a confirmé samedi à Luanda, le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda.

Parmi ces actifs, trois patients sont dans un état critique, cinq sévères, 78 modérés, 107 légers et 6581 asymptomatiques.

Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 50 nouveaux cas, 55 guérisons et trois décès, selon Franco Mufinda.

Parmi les nouvelles personnes infectées au cours de cette période, 26 sont de la province de Luanda, 14 de Zaire, six de Malanje, deux de Bié, une de Cuanza Norte et un nombre égal à Uíge, dont les âges varient entre six mois et 55 ans, notamment 34 hommes et 16 femmes.

Quant aux patients guéris, il s'agit 37 citoyens à Luanda, 14 à Lunda Sul et quatre à Uíge, âgés de 17 à 65 ans.

Les décès sont survenus dans la province de Zaire, avec deux, et à Luanda (1), impliquant trois citoyens angolais âgés de 53 à 81 ans, deux hommes et une femme.

En ce qui concerne l'activité du laboratoire, 940 échantillons ont été traités par RT-PCR au cours des dernières 24 heures, confirmant les 50 personnes infectées, ce qui représente un taux de positivité quotidien de 5,3%.

Dans cette période, le total des échantillons traités par RT-PCR, depuis mars dernier, est de 302 mille 787, soit 17 mille 149 positifs, ce qui représente un taux de positivité cumulé de 5,7 pour cent.

Actuellement, les centres de traitement surveillent 193 patients.

Sur le nombre total de cas, 6774 sont actifs, 9976 guéris et 399 décédés, enregistrés entre mars et décembre 2020, a confirmé samedi à Luanda, le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda.

Parmi ces actifs, trois patients sont dans un état critique, cinq sévères, 78 modérés, 107 légers et 6581 asymptomatiques.

Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 50 nouveaux cas, 55 guérisons et trois décès, selon Franco Mufinda.

Parmi les nouvelles personnes infectées au cours de cette période, 26 sont de la province de Luanda, 14 de Zaire, six de Malanje, deux de Bié, une de Cuanza Norte et un nombre égal à Uíge, dont les âges varient entre six mois et 55 ans, notamment 34 hommes et 16 femmes.

Quant aux patients guéris, il s'agit 37 citoyens à Luanda, 14 à Lunda Sul et quatre à Uíge, âgés de 17 à 65 ans.

Les décès sont survenus dans la province de Zaire, avec deux, et à Luanda (1), impliquant trois citoyens angolais âgés de 53 à 81 ans, deux hommes et une femme.

En ce qui concerne l'activité du laboratoire, 940 échantillons ont été traités par RT-PCR au cours des dernières 24 heures, confirmant les 50 personnes infectées, ce qui représente un taux de positivité quotidien de 5,3%.

Dans cette période, le total des échantillons traités par RT-PCR, depuis mars dernier, est de 302 mille 787, soit 17 mille 149 positifs, ce qui représente un taux de positivité cumulé de 5,7 pour cent.

Actuellement, les centres de traitement surveillent 193 patients.