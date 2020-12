Angola: Lancement du projet culturel "Sou angolano, sou da paz e lutarei pela paz

Luanda — Un projet culturel et philanthropique intitulé «"Sou angolano, sou da paz e lutarei pela paz" (Je suis angolais, je suis pour la paix et je battrai pour la paix», visant à promouvoir le patriotisme et la citoyenneté, a été lancé samedi, dans la municipalité de Viana, à Luanda, à l'initiative du musicien angolais Chilola de Almeida.

Selon le mentor du projet, qui est parrainé par la Chambre de commerce Angola-Chine, la promotion du patriotisme et de la dignité de l'identité nationale, dans le cadre de ses objectifs, se fera à travers les arts.

À cet effet, la perspective est d'encourager, le maintien et la conservation de la paix, comme le plus grand gain social de ces dernières années, et la transmission des connaissances sur les symboles nationaux, en mettant l'accent sur l'hymne national.

La stratégie de mise en œuvre du projet, a déclaré la source, consistera à organiser des concours de musique, de théâtre et de danse pour les créateurs d'arts, en plus de conférences, d'ateliers et de séminaires qui se tiendront dans tout le pays, à partir du premier trimestre de l'année prochaine.

Présent à la cérémonie de lancement, tenue à la Maison de la Jeunesse, le président du Syndicat National des Artistes et Compositeurs, Zeca Moreno, a souligné l'importance du projet et garanti le soutien de l'institution, tant moral que matériel, jusqu'à son achèvement, une position partagée par André Araújo, représentant du Conseil national de la jeunesse lors de la cérémonie.

À son tour, le directeur municipal de la culture de Viana, Melquim dos Santos, a déclaré que le projet est une contribution précieuse à la Nation, arguant qu'il aborde la paix, une réalisation qui doit être préservée par tous les Angolais.

Le représentant de la Chambre de commerce Angola-Chine, Francisco Swami, a souligné l'importance du projet, indiquant qu'il permettra également l'occupation du temps libre des jeunes, ainsi que l'éveil des valeurs patriotiques et citoyennes en eux.

Étaient également présents à la cérémonie des représentants de l'administration locale, de la société civile, des personnes liées à la culture, entre autres invités.

