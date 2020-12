Angola: L'AngoSat-1 a trois ans depuis son lancement

Luanda — L'Angola a signalé samedi (26), trois ans depuis le lancement de son premier satellite de communication, appelé Angosat1.

Le satellite a été lancé dans l'espace le 26 décembre 2017, à 19 heures, au moyen d'un véhicule Zenit-3F / Fregat-SB, depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

La construction de l'Angosat1 résulte d'un contrat signé par les autorités angolaises et russes, en 2009, pour un investissement global de 360 millions de dollars.

Le but du projet était de renforcer la capacité de communication du pays et de fournir des services à une partie du continent africain. Dans le cadre de ce package, 50 spécialistes ont été formés à la gestion des infrastructures inhérentes, dans le but de renforcer les services de télécommunications africains.

Cependant, malgré son lancement réussi, Angosat1 a enregistré des anomalies après son entrée en orbite, plus précisément une pause dans les contacts avec le satellite.

Les communications ont été temporairement récupérées, mais quelques jours plus tard, elles seraient définitivement perdues, ce qui a conduit les autorités russes à une procédure d'indemnisation au titre du contrat.

À l'époque, une commission d'experts des deux pays avait été créée pour découvrir la cause du problème dans les communications du satellite, construit en Russie. La compensation résoudrait les problèmes rencontrés, à la lumière du contrat qui oblige la partie russe à les assumer intégralement, y compris les réserves de ceux qui sont intéressés à acheter le signal.

