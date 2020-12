Angola: Foot/D1 - Águas da Silva considère comme juste le nul contre la Sagrada

Lobito (Angola) — L'entraîneur d'Académica de Lobito, Águas da Silva, a considéré comme juste le match nul contre la Sagrada Esperança (1-1), samedi, au stade Ombaka, lors du match inaugural du Championnat national de football de première division (Girabola 2020/21).

Selon l'entraîneur, l'équipe de Lunda Norte a bien performé et avec un rythme compétitif, résultant des matchs qu'elle a disputés en pré-saison et dans les Afro-coupes. Il a expliqué que la Sagrada Esperança a profité d'une faille du secteur défensif de l'Académica pour marquer le premier but.

"Nous avons dû faire quelques changements face à la puissance offensive de l'équipe adverse et nous avons réussi à équilibrer en seconde période, qui a abouti à l'égalisation", a affirmé l'entraîneur.

Il a garanti que son équipe travaillera "dur" en vue du match de la prochaine journée, contre les Bravos de Maquis de Moxico.

Águas da Silva a félicité son équipe pour la façon dont ils ont joué, malgré le départ du club de plusieurs joueurs influents, tels que Lindala, Kambi, Odilon, Depú et Mano Mano.

