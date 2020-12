Angola: Covid-19 - La violation des règles de biosécurité augmente les contagions

Luanda — Neuf mois après que l'Angola ait enregistré les deux premiers cas de Covid-19, le 21 mars, il continue notoire la violation des mesures préventives, à un moment où une nouvelle variante du virus menace de "confiner à nouveau" l'humanité.

En raison du non-respect des mesures de biosécurité par des milliers de citoyens, le pays, qui compte plus de 30 millions d'habitants, a vu un virus, apparemment gérable, se propager, principalement dans la province de Luanda, totalisant plus de 17 mille cas et près de 400 morts.

Concrètement, les autorités sanitaires ont rapporté, du 21 mars au 25 décembre, un total de 17 mille 149 personnes infectées, dont six mille 774 actives, neuf mille 976 guéries et 399 décès, principalement dans la capitale du pays.

Au cours de l'année en cours, l'un des moments les plus difficiles pour l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale, les autorités angolaises ont enregistré plusieurs violations des règles de prévention et de combat du Covid-19, certains affirmant même que la maladie n'est qu'une invention.

Les violations ont commencé à "gagner du terrain" après que le gouvernement ait décrété l'état d'urgence, le 27 mars, et ont été accentuées par l'assouplissement des restrictions, avec l'adoption de la situation de l'Etat de Calamité Publique.

Parmi les infractions les plus fragrantes figurent le non-respect de l'isolement domiciliaire et la violation de la clôture sanitaire provinciale, instituée par le gouvernement, le 27 mars, alors que le nombre de personnes infectées était encore très faible.

C'est précisément à cause de la violation de ces deux mesures (quarantaine à domicile et clôture sanitaire), que le nouveau coronavirus s'est rapidement étendu à travers le pays, laissant, en neuf mois, une traînée de tristesse, de douleur et de deuil dans des centaines de familles.

La crise sanitaire actuelle en Angola a commencé en mars dernier, avec l'arrivée de centaines de citoyens, nationaux et étrangers, en provenance de pays à circulation communautaire du virus Sars-Cov-2, en particulier d'Europe.

Avec ces irrégularités, le cadre épidémiologique national est entré dans une situation de calamité publique imminente, qui a contraint le gouvernement angolais à déclarer le premier Etat d'urgence (en vigueur du 27 mars au 11 avril dernier).

Même avec cette mesure, qui imposait le confinement obligatoire et des restrictions à la mobilité des citoyens, le risque de propagation du virus était toujours imminent, Luanda concentrant à l'époque tous les cas de transmission locale.

Pour minimiser le risque de contamination, le gouvernement a prolongé l'état d'urgence pour deux périodes successives de 15 jours chacune. Après 45 jours d'état d'urgence, les autorités gouvernementales ont décrété la situation de Calamité Publique, qui est en vigueur depuis le 26 mai à ce jour, avec des mises à jour successives des mesures de protection individuelle et collective, visant à contrôler la propagation du Covid-19 et la sauvegarde des vies humaines.

Bien que ces mesures atténuent l'impact de la pandémie dans le pays et minimisent le risque de contagion au cours des neuf mois, la vérité est que Luanda n'est plus la seule province avec des cas de Covid-19, exportant initialement le virus vers Cuanza Norte, à travers un citoyen infecté qui "a sauté par-dessus la clôture" de la capitale du pays.

Ce type de comportement récurrent et global, même chez les titulaires de charge publique, associé à l'utilisation incorrecte du masque facial et au manque de distanciation physique sur les marchés et les arrêts de taxi, a conduit Luanda à avoir la circulation communautaire du virus Sars-Cov -2, trois mois après l'enregistrement des premiers cas.

En raison du non-respect des mesures de protection par des milliers de citoyens, le pays est rapidement passé de deux à trois chiffres quotidiens de cas positifs, atteignant le pic en octobre, période pendant laquelle il a été notifié environ 52% du total infecté depuis mars dernier.

Lorsqu'il apparaissait que les autorités sanitaires avaient maîtrisé la maladie en novembre, avec l'enregistrement quotidien de deux chiffres, la tendance s'est inversée ces dernières semaines, montrant le risque continu et la menace imminente de transmission.

Cette tendance, ajoutée à la nouvelle variante / vague du virus Sars-Cov-2, qui s'est déjà manifestée dans certains pays européens, oblige tous les citoyens à redoubler de respect des mesures de protection pour réduire le risque de contamination.

