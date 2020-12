Ile Maurice: Meurtre à Rivière-du-Rempart - Une dispute de voisinage vire au drame

Le deuil frappe une famille en cette période de fêtes, l'un de ses membres ayant succombé après une bagarre avec un voisin.

La famille Ramlall est en deuil. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle subirait une telle perte en cette soirée du vendredi 25 décembre. Bagarre de voisinage ? Nul ne sait ce qu'il s'est passé entre Mahendra Kumar Ramlall, 57 ans, chauffeur de taxi, la victime, et son voisin Siwanand Kripa, l'accusé. Tous deux, des habitants de Pavé Road, Rivière-du-Rempart. Le frère de la victime, Dharmendra Ramlall, fait le récit de cette soirée.

Il explique qu'il se reposait à son domicile, quand il a vu son frère sortir de chez lui : «J'ai entendu du bruit à l'arrière de la maison où habite mon frère, je suis donc allé voir ce qu'il se passait. À ce moment, j'ai entendu Siwanand Kripa lancer des insultes et crier "Si t'es un bon mari, sors et viens. Aujourd'hui je vais te tuer et en finir avec toi."»

Il était vers 19 heures quand la victime est sortie sur la route. Le frère de ce dernier explique qu'il a tenté de l'en dissuader : «J'ai dit à mon frère de laisser tomber et de ne pas chercher des problèmes. Vu qu'il est tout de même sorti, j'ai voulu le suivre. Ma sœur m'a demandé de ne pas m'en mêler. À peine est-il arrivé sur la route, que mon cousin Dev Koreeman m'a appelé pour me dire que mon frère s'était écroulé sur le chemin.»

Une fois à l'extérieur, Dharmendra Ramlall a vu son frère à terre allongé sur le côté. «Il ne respirait plus. Siwanand Kripa, qui était présent, a commencé à se défendre en me disant que s'il avait tué mon frère, il ne serait pas à côté du corps. Il m'a insulté et a appelé ses fils qui ont élevé la voix contre moi. Mon cousin a ensuite contacté la police. Les officiers du Scene of Crime Office et les agents du poste de police de Rivière-du-Rempart sont arrivés quelques minutes plus tard. Pour ma part, je suis monté dans l'un des véhicules de police pour conduire mon frère à l'hôpital SSRN. Chemin faisant, une ambulance a récupéré mon frère, mais une fois à l'hôpital, le médecin a constaté son décès.»

Dharmendra Ramlall se remémore les bons moments avec son frère. «Mon frère était quelqu'un de respectable, j'entends des rumeurs selon lesquelles il était allé chercher la bagarre avec le voisin parce qu'il avait bu, mais mon frère ne buvait pas d'alcool. Il était un homme spirituel, qui faisait partie de la Global Healing Foundation. Un croyant qui n'a jamais été violent.»

L'autopsie a été pratiquée à l'hôpital Jeetoo par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin. Ce dernier a attribué la mort de la victime à une «aspiration of regurgitated stomach contents».

Quant à l'accusé, il a été arrêté. Il répond d'une charge provisoire de meurtre. Comparu à la Bail and Remand Court le samedi 26 décembre, il a donné sa version des faits à la police : «Kumar Ramlall m'a giflé et m'a donné un coup de pied dans mes parties intimes. À mon tour, j'ai poussé son épaule gauche avec ma main droite et il est tombé à terre inconscient.»