Ile Maurice: Accident à Balaclava - l'hommage des proches à la victime

«Personn pa pou kapav rann mwa lazwa ki to ti pé donn mwa toulézour.» «Youri kifer twa bro dépi zanfan nou ansam», tels sont les messages qui pleuvent sur le compte Facebook de Youri Roussel. «Mo touzour pa krwar ki tonn kit nou tonn alé, kifer toi man», se lamentent ses amis, inconsolables.

Samedi le 26 décembre, le jeune homme a perdu la vie dans un accident de la route à Balaclava après que la voiture qu'il conduisait a fait plusieurs tonneaux. La police de Triolet a commencé une enquête. Jean Ian Youri Roussel, 23 ans et habitant Forest-Side, a connu une fin tragique à bord de sa Nissan à Pointe-aux-Piments. Il a fait une sortie de route en percutant une barrière métallique et a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans un champ de canne. La police de Triolet s'est rendue sur les lieux après l'accident et a trouvé la victime inerte, gisant sur le sol. Le jeune homme a été retrouvé à trois mètres de sa voiture avec de multiples blessures sur différentes parties du corps.

Le champ de canne dans lequel sa voiture a été retrouvée était clôturé par une barrière métallique et des poteaux en bois. La barrière a été en partie endommagée près de Muslim Road et Ocam Road à Pointe-aux-Piments. Le corps a été transporté à l'hôpital SSRN où le médecin a constaté son décès. Il a ensuite été transféré à la morgue de l'hôpital Jeetoo pour une autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin. Il a attribué la cause du décès à un «shock due to chest injuries»