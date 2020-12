Congo-Kinshasa: Réformes politiques et institutionnelles - Jean-Lucien Bussa chez Félix Tshisekedi !

Il a été reçu par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lieu : la cité ce l'Union Africaine, à Mont-Ngaliema. Même si rien n'a filtré du contenu de cette rencontre, il va de soi qu'il soit noté que Jean-Lucien Bussa Tongba s'engage dansl'Union Sacrée en vue de la matérialisation des réformes politiques et institutionnelles, telles que réaffirmées dans les discours présidentiels du 23 octobre 2020, du 6 et 14 décembre 2020.

Concrètement, Bussa plaide pour le retour à la présidentielle à deux tours, la suppression du seuil d'éligibilité imposé aux partis politiques, le retour au paiement de la caution électorale par liste et accessible à tous les congolais en vertu de l'égalité des chances et d'opportunités, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, le changement de mode de désignation des Gouverneurs des Provinces et de la réformes de loi électorale ainsi que de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI.

Grands angles

Deux gouverneurs du Nord et Sud-Ubangi, un Président de l'Assemblée Provinciale du Sud-Ubangi, Huit Députés, Un Sénateur, un parti politique, le CDER, un Regroupement Politique, la CODE, une série de cadres et militants aussi bien à Kinshasa qu'à travers le pays, sans compter l'expertise nourrie aux tréfonds d'une longue expérience dans la gestion de la Res Publica. L'Union Sacrée, avec l'arrivée d'un tel Groupe, arrondit ainsi ses grands angles.

Jean-Lucien Bussa se présente ainsi comme un poids lourds politique qui sait ce qu'il fait et où il va, dans la bataille pour les réformes politiques et institutionnelles dont les débuts ne datent pas, pourtant, d'aujourd'hui.

Depuis le dialogue de la Cité de l'Union Africaine placé sous l'égide d'Edem Kodjo, en passant par les discussions directes menées par les Evêques catholiques, au grand soir du 31 décembre 2016, il aura été de toutes les luttes, à la fois, pour la passation civilisée des arcanes du pouvoir au sommet de l'Etat, mais également, pour la fondation, au cœur de l'Afrique, d'un Etat puissant, démocratique, social et respectueux des droits humains.

Pour ce faire, il a été et sera encore au-devant de la scène tant que le devoir républicain et patriotique exigeront son implication pour le bien des congolais. Ainsi, écrivait-il, tout récemment à Joseph Kabila, l'Autorité Morale du FCC, qu'il reprenait sa liberté d'engagement politique et d'action, pour faire aboutir les réformes politiques et institutionnelles, comme il n'avait cessé de les lui répéter à maintes reprises, au moment même où tout semblait encore baigner dans l'huile.