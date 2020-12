Togo: Et de deux pour « Yoagbati et frères » !

20 veuves, 150 orphelins, 10 personnes handicapées visuels sont ces personnes nécessiteuses qui ont bénéficié ce jour de ce geste de philanthropie de John Yoagbati, responsable de l'entreprise « Yoagbati et Frères » dans l'enceinte de l'EPP Kégué Kélégougan (Lomé). Le don est composé de sacs de riz, de pâtes alimentaires, de caches nez.

« Dieu est le protecteur de tous les orphelins et de ce fait, nous avons pris sur nous de faire en sorte que tout orphelin ou toute veuve ne doit pas se sentir en dehors de ces fêtes juste à cause de leur situation de vulnérabilité. Nous, nous sommes ainsi déjà en fête et nous souhaitons que les bénéficiaires puissent aussi d'ores et déjà se sentir dans cette fête comme nous », a déclaré John Yoagbati, PDG de l'entreprise « Yoagbati et Frères ».

Ces personnes nécessiteuses bénéficiaires ont été mobilisées par le chef quartier, les responsables du CDQ ainsi que les responsales de cet établissement scolaire pour nous mobiliser cette catégorie de personnes.

Notons que la cérémonie de remise a connu la présence des membres du CDQ (comité de développement de quartier) et de certains partenaires de l'entreprise « Yoagbati et Frères » venus des USA et de France. Les donateurs sont spécialisés dans le commerce général import-export, placement d'agents, transports.