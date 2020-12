Madagascar: Secteur halieutique - La stratégie nationale de l'aquaculture réformée

Exploitation durable. C'est en ce sens que la Stratégie Nationale de Développement de l'Aquaculture à Madagascar a subi quelques réformes.

Le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP) a initié ces changements, la semaine dernière. L'objectif est d'arriver à une pisciculture à grande échelle et à la modernisation de la production aquatique d an s l a Grande île. « Trois filières, dont l'algoculture, l'holothuriculture et la crabiculture, seront ainsi touchées par ces réformes. Cependant, cette mise à jour de la Stratégie Nationale de Développement de l'Aquaculture sera publiée et entrera en vigueur, seulement, à la fin du mois d'avril 2021 » explique Étienne Bemanaja, directeur général de la Pêche et de l'Aquaculture.

Questionné sur l'exploitation d'algues dans la région Sava, ce responsable rajoute que « Par rapport à la pêche illégale d'algues par les étrangers à Vohémar, néfaste aux petits pêcheurs locaux, une note de cessation d'activité leur a déjà été remise. Un «accord de principe» pour une période d'essai d'un an leur a été délivré et a déjà expiré en 2019»