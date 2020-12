Madagascar: Echos du week-end - Le gospel à l'honneur

Certainement moins euphorique que chaque année à cause de la situation actuelle, Noël a quand même été fêté dignement. Ce week-end, tout le monde a eu sa petite heure de bonheur grâce aux programmations culturelles. Comme à chaque période de l'année, les concerts de gospel sont à l'honneur mais pas que cela.

#Grand flash mob « Jesus Reigns »

Sur le parvis de l'Hôtel de ville, samedi, plusieurs formations se sont relayées. Dans le cadre du mouvement « Jesus Reigns », un grand flash mob a rassemblé des milliers de personnes, essentiellement des jeunes. Histoire de joindre l'utile à l'agréable, l'événement a fait office d'évangélisation de masse non seulement pour passer un bon moment mais aussi pour revenir à l'essence même de Noël.

# Bakomanga, la relève est assurée

Sur le même podium, hier, c'est au tour de Bakomanga de briller comme avant. Bien que la matriarche nous ait quittés au mois de juillet, la relève est assurée. Une assurance que la troupe a confirmé sur le parvis de l'Hôtel de ville. Sous le regard ébahi du public, la voix de la fille de Bakomanga a résonné. Rappelant celle de sa défunte mère sans distinction avec l'originale.

# Tribute to Kirk Franklin

Parmi les plus appréciés, The Singers of Jesus a donné rendez-vous aux amateurs du genre au Ccesca Antanimena. Bien sûr, dans le total respect des gestes barrières, la salle a été bien remplie. Pour cette fois, la formation a repris les titres d'un des plus grands chanteurs de gospel et de hip hop évangélique de cette génération. « Tribute to Kirk Franklin », un hommage qui met du baume au cœur en entonnant les meilleurs titres du répertoire du chanteur.

# Reborn in Christ

Hier à la chapelle Saint-Michel Amparibe, plusieurs promotions de l'École supérieure de l'information et de la communication, ainsi que celles de l'Établissement technique supérieur ont sillonné une décennie d'adoration et de célébration, sans oublier les grands classiques du répertoire de chant de Noël. Le public a répondu présent en remplissant la chapelle pour un « reborn in Christ ». De leurs côtés, dans la foule, les anciens membres ne peuvent qu'être fiers.