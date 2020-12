Madagascar: Un jour qui en vaut deux

Dans 4 jours, 2021 sera là. Bien là. Une année mi-figue, mi-raisin du point de vue du calendrier avec des week-ends prolongés d'une part et des jours fériés qui sont déjà non ouvrés d'autre part.

Un jour qui en vaut deux

« Suite au fait que lundi tombe un mardi ce mercredi, la réunion du jeudi se tiendra vendredi ce samedi car dimanche est un jour férié ». Cette phrase devenue célèbre traduit quelque peu ce que 2021 nous réserve avec un 29 mars et un 1er novembre qui tombent un lundi. Deux week-ends prolongés en perspective, sans compter le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte puisque « chaque dimanche est talonné de près par un lundi, quoi qu'on y fasse ». En revanche, le 1ermai , le 26 juin et le 25 décembre tombent tous cette année un samedi.

A croire qu'on n'a pas affaire à un calendrier grégorien mais hébraïque avec des semaines qui se terminent le samedi, jour du shabbat. En somme, il y aura 3 jours fériés qui sont déjà chômés à l'occasion des fêtes respectives du Travail, de l'Indépendance et de la Nativité. L'Assomption du 15 août tombe aussi un dimanche. On ne sait pas par contre si on aura droit à des ponts cette année avec l'Ascension du 15 août et la fête de la République du 14 octobre qui sont un jeudi.

Au cas où le vendredi qui suit venait à être chômé, il y aura plus que des ponts mais deux grands viaducs de 4 jours chacun quoique ce soit peu probable compte-tenu des pertes économiques que cela risque d'engendrer alors que 2021 est censé être l'année de la relance après la crise sanitaire de 2020 qui avait mis le pays dans une forme grave.

Au lieu de décréter des ponts antiéconomiques, force est de se demander s'il n'est pas plus loisible de s'inspirer de ce qui se fait en France où un jour chômé par an doit être travaillé au titre de la Journée de solidarité avec les personnes âgées ou dépendantes.

A Madagascar où un jour férié en vaut deux en 2021, pareille journée de solidarité pourrait être au service de la reprise économique après plusieurs mois de confinement qui avaient entraîné des jours chômés, non fériés et payés ou pas.