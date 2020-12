Madagascar: Tennis de table-Championnats de Madagascar - Champ de détection avant le sommet africain

Les championnats nationaux de tennis de table se déroulent dans de bonnes conditions.

Les championnats de Madagascar de tennis de table sont sous les feux des projecteurs depuis hier au Palais des sports de Mahamasina. C'est un champ de détection des meilleurs éléments pour le sommet africain en avril 2021.

Environ 300 pongistes sont en action depuis hier au Palais des sports Mahamasina à l'occasion des championnats de Madagascar de tennis de table. Il s'agit du seul grand événement sportif pour ces derniers jours de l'année 2020, qui ne prendra fin que ce mercredi. Toutes les sept ligues régionales y sont représentées, entre autres, celle d'Atsinanana, d'Alaotra Mangoro, d'Analamanga, d'Itasy, de Vakinankaratra, de Haute Matsiatra et d'Amoron'i Mania.

Les jeunes, notamment des poussins aux juniors, ont ouvert le bal pour les épreuves individuelles, tandis que les épreuves par équipe hommes et dames ont été déjà entamées le même jour. Les doubles hommes et dames, les doubles mixtes, ainsi que les vétérans de plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans et 70 ans entreront en compétition ce jour. Pour les 1e, 2e et 3e séries hommes et dames, ils seront en lice demain. Toutes les finales s'étaleront durant la dernière journée du mercredi.

Malgré la Covid-19 qui chamboule le calendrier des compétitions au niveau des ligues et des sections, aucun effet majeur n'est rencontré au niveau de ce sommet national. « Il n'y avait pas eu de compétition qualificative avant ces championnats nationaux. Tous les licenciés y ont pu s'inscrire, à condition qu'ils avaient déjà participé aux championnats de leur ligue respective », souligne le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. Les tickets aux championnats d'Afrique des jeunes prévus se dérouler en avril dans la capitale sont les enjeux de ce sommet national.

La première détection des meilleurs éléments se fera durant cette compétition. « Ce sommet nous sert à détecter les meilleurs pongistes qui pourraient suivre le regroupement compte tenu de cette joute africaine en Avril. Les meilleurs seront qualifiés aux matches de présélections qui se dérouleront le 31 janvier 2021. Mais ce programme dépend encore de l'évolution de cette situation épidémique », a-t-il ajouté.