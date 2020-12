Madagascar: Stade synthétique de Betafo - Les travaux suspendus à la promesse non tenue du gouverneur

Les férus du football de Betafo piaffent d'impatience dans l'attente de son stade « manara-penitra » offert par le président Andry Rajoelina.

Cela fait un bon bout de temps que les travaux incluant une grande tribune sont terminés tout comme la surface destinée à recevoir la pelouse synthétique. Mais la pose de ce fameux tapis ne se fera pas sans les normes de sécurité nécessaires dont cette clôture extérieure que le gouverneur du Vakinankaratra, Vy Vato Rakotovao, avait promis publiquement de le faire, il y a cinq mois de cela , si pas plus.

De ce fait, les jeunes de la ville profitent de l'assèchement du lac Tatamarina pour s'entraîner et même pour y disputer un tournoi à sept dans la pure tradition d'un « baolina an-tanimbary » avec ce que cela comporte de risques de blessures. « Le Gouverneur n'aurait pas dû promettre de faire la clôture s'il n'avait pas les moyens », confie un ancien du Elatr'i Betafo. Et un autre a ajouté qu'à défaut, on aurait dû faire comme il y a deux ans, en sollicitant les élèves à mettre la main à la pâte. Chaque élève des établissements scolaires de Betafo a apporté une brique et cela a permis d'ériger une clôture sur une partie du terrain, une solution idéale en attendant celle plus politique de Vy Vato Rakotovao.

Le projet « un élève, une brique » a d'ailleurs une chance de se réaliser d'autant plus qu'on prévoit de mettre dans l'enceinte même du stade un terrain polyvalent pour le basket, le volley et le hand. Du pur bonheur pour les jeunes de Betafo qui exultent aussi à l'annonce du début des travaux pour un gymnase couvert de 1000 places à Ambalavato. Une ville gâtée par le président Andry Rajoelina à qui les habitants lancent un appel pour finir les travaux au plus vite.