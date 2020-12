Madagascar: Hymnes cosmiques - Le diplomate-poète indien Abhay K dévoile ses compositions

Passionné d'astrologie, l'ambassadeur de l'Inde, Abhay K, a composé son premier hymne cosmique en 2008.

Jupiter et Saturne se sont rapprochés le 21 décembre, apparaissant ensemble comme une seule étoile brillante. Pour marquer l'occasion de cette grande conjonction et du solstice de décembre, le diplomate-poète indien Abhay K a créé une vidéo spéciale d'hymnes cosmiques. La vidéo emmène dans un voyage virtuel à travers le système solaire. Les hymnes cosmiques comprennent des hymnes sur le Soleil, la Lune et les huit planètes du système solaire, y compris Jupiter et Saturne.

Grand passionné, Abhay K a écrit « Earth Anthem », le premier hymne de cette série en 2008 à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui a été mis en musique au Népal en 2013 et depuis lors, il a été traduit dans plus de 50 langues et interprété à l'Orchestre national de Brésil et par les musiciens du Conservatoire d'Amsterdam entre autres.

Il a également écrit Moon Anthem l'année dernière pour célébrer l'atterrissage de Chandrayaan 2 sur la Lune. La musique de Moon Anthem a été composée par le célèbre violoniste Dr L Subramaniam et elle a été chantée par Kavita Krishnamurti, tandis que la musique de Mars Anthem a été composée par Ondiko Kevin et chantée par la chanteuse kényane Kapnea. La musique pour l'hymne des autres planètes devrait être composée d'ici l'année prochaine. La grande conjonction a eu lieu après le coucher du soleil dans le ciel du sud-ouest après près de 800 ans et a été vue à l'œil nu. La dernière conjonction de ce type vue en 1623 n'était pas visible par la majeure partie de la Terre. La prochaine grande conjonction n'aura lieu que 400 ans plus tard. Abhay K est actuellement en poste comme Ambassadeur de l'Inde à Madagascar et aux Comores.