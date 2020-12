Burkina Faso: Election de Roch Marc Christian Kaboré - Les félicitations du peuple malien au président du Faso

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le dimanche 27 décembre 2020 à Kosyam, le Premier ministre malien, Moctar Ouane.

Représentant le président de la Transition malienne, Bah Ndaw, à l'investiture du président du Faso, le lundi 28 décembre 2020, le Premier ministre, Moctar Ouane, a été reçu en audience, hier dimanche à Kosyam par Roch Marc Christian Kaboré. A sa sortie d'audience, M. Ouane a dit avoir transmis au président du Faso et au peuple burkinabè, les « très vives et chaleureuses » félicitations de son homologue et de l'ensemble du peuple malien. « Nous sommes très heureux pour cette belle leçon de démocratie qu'a donnée le Burkina Faso à l'ensemble du continent, à travers la préparation, l'organisation, le vote et l'issue du scrutin législatif et présidentiel. Le contexte était difficile, incertain, mais les résultats ont montré la grande maturité du peuple burkinabè. Ce message est très fort », a dit le chef du gouvernement malien. Pour lui, ces élections ont rappelé ce qu'un peuple uni et rassemblé peut faire pour son développement et le progrès continu.

Les échanges, a ajouté M. Ouane, lui ont permis de s'entretenir avec Roch Marc Christian Kaboré, sur la coopération bilatérale entre les deux pays. « Ce sont des relations anciennes et fortes. Nous allons faire en sorte que ces relations puissent se consolider dans le cadre notamment d'une commission mixte de coopération. Ces relations ont besoin d'être restructurées, d'abord sur le plan de la sécurité pour stabiliser nos pays, notre espace communautaire et même sous régional. De ce point de vue, le Mali et le Burkina Faso ont un rôle essentiel à jouer, notamment dans le cadre de la Force conjointe G5 Sahel », a-t-il laissé entendre.