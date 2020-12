Cote d'Ivoire: Election à la présidence de la CAF - « Je suis candidat pour restaurer notre maison commune », dixit Jacques Anouma

Dans la perspective de l'élection du président de la Confédération africaine de football (CAF) prévue le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc, l'Ivoirien Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), a fait acte de candidature. En attente le 12 janvier 2021, date de la validation des candidatures, il a fait une annonce officielle de celle-ci le lundi 21 décembre 2020 dans la salle de conférences du ministère des Affaires étrangères à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Une bonne brochette de ministres, anciens et nouveaux des sports et d'autres départements dont entre autres, Paulin Danho, Laurent Dona Fologo, Albert François Amichia, le général Michel Gueu, Jean-Louis Billon, Alain Richard Donwahi de même que des présidents d'institutions, des dirigeants sportifs étaient bien visibles dans la salle de conférences du ministère ivoirien des Affaires étrangères.

Ils étaient tous présents pour apporter leur soutien à la candidature de l'ancien président de la FIF, Jacques Anouma, à la présidence de la CAF dont l'annonce officielle a été faite le 21 décembre dernier. Du maire du Plateau, Jacques Ehouo, la commune qui abritait la cérémonie en passant par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), Jean-Claude Coulibaly au ministre des Affaires étrangères, Ali Coulibaly et son homologue des Sports, Paulin Danho, tous ont vanté le vécu et le mérite de l'homme tout comme la solidité de sa candidature. Une union sacrée des Ivoiriens autour du candidat Jacques Anouma.

Et le maire Jacques Ehouo d'annoncer les couleurs en relevant que son expérience est un atout pour la gouvernance du football africain. Tout en ne manquant pas, comme bien d'autres intervenants, d'évoquer le parcours de l'homme sur le plan professionnel et sportif et qui en dit long sur les qualités managériales, humaines de Jacques Anouma.

Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI, relève la carrure du candidat qui est sans pareille. Pendant qu'Omer Déhoulé, président par intérim de la FIF, déclare que Jacques Anouma est l'un des experts qui apportera beaucoup au football africain, ajoutant que, « c'est un gagneur, un bon communicant, une alternative pour le football africain à travers son projet qui est : servir le football africain ».

De cette candidature, le ministre des Affaires étrangères, Ali Coulibaly, fait savoir qu'« il s'agit d'une cause nationale qui requiert le soutien de tous». Dans ces conditions, affirme-t-il, la diplomatie ne saurait être en reste et celle-ci jouera pleinement sa partition, foi de l'intéressé. A la croisée des chemins, déclare-t-il, la CAF a besoin d'un président d'une autre envergure qui n'est autre que Jacques Anouma.

« Le président Alassane Ouattara en a fait une priorité »

A ce propos, le candidat confie que dès l'annonce de sa candidature, le président de la république, Alassane Ouattara, a pris les choses en main et en a fait une priorité, tout comme le gouvernement qui, dit-il, en fait une cause nationale. Tout en soulignant que « je suis candidat pour restaurer notre maison commune ». Déterminé, l'homme l'est avec le soutien de toute la Côte d'Ivoire.

Et de dire que la compétition dans laquelle son équipe et lui s'engagent, est capitale pour l'avenir du football sur le continent. S'il est retenu à l'issue de la validation des candidatures le 12 janvier 2020, Jacques Anouma confie qu'« il faudra nous mettre en branle pour faire corps, rencontrer, échanger et convaincre les 54 présidents de fédérations africaines de football que notre projet est le plus ambitieux, le plus réaliste ».

Et d'insister que cela est jouable grâce à un projet innovant qui s'intitule « Servir le football africain », dont il délivrera la substance le moment venu, avec une équipe soudée, compétente, pour rendre son prestige à la CAF. « Ce qui est faisable entre Africains et pour les Africains », souligne le candidat Jacques Anouma. Et de relever que « nous avons les ressources humaines, morales et techniques pour faire de notre football, une référence mondiale ».

Des objectifs réalistes et exaltants pour l'ancien président de la FIF qui promet et rassure d'être président de la CAF à 100% de son temps, de sa disponibilité, pour porter le football africain vers de nouveaux horizons. L'homme dit être conscient de la responsabilité qui lui incombe et de l'immensité des défis, mais il a foi de gagner cette bataille.

A noter que ce point de presse était une initiative du candidat et son équipe, en collaboration avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) dont le président, Jean-Claude Coulibaly, a souligné que la presse ivoirienne, dans son ensemble, fait bloc derrière la candidature de Jacques Anouma.