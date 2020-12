Cote d'Ivoire: Protection de l'enfant - Ramata Ly Bakayoko réaffirme sa volonté de lutter contre les violences faites aux enfants

" La protection de l'enfant est une priorité pour le Président de la République, Alassane Ouattara. Et le ministère de la Femme, de la famille et de l'enfant a une politique nationale de protection de l'enfant. Nous venons de lancer avec la Première Dame, Dominique Ouattara, la campagne de lutte contre la violence faite aux enfants, parce-que les enfants sont la Côte d'Ivoire de demain", a souligné la ministre de la Femme, de la famille et de l'enfant, Professeur Ramata Ly Bakayoko. C'était le 24 décembre, au complexe socio-éducatif de Dimbokro, à l'occasion d'un arbre de Noël qu'elle a organisé pour soulager 80 enfants démunis et 20 familles vulnérables.

A cette cérémonie, la ministre Ramata Ly Bakayoko a réaffirmé sa volonté de protéger les enfants. " Nous devons tout faire pour que les enfants aient tous les droits à savoir le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit à l'identité. Beaucoup d'enfants n'ont pas de certificat de nationalité. Cela est en train d'être réglé avec le ministère de la justice et celui des droits de l'homme. La Première dame y est très impliquée ", a soutenu la ministre de la Femme, de la famille et de l'enfant.

Qui a ajouté que : "Noël est une occasion pour montrer aux enfants qu'on les aime, qu'on tient à eux en venant les voir. Surtout, les enfants des milieux défavorisés, qui n'ont pas toujours la chance d'avoir des cadeaux".

Elle a aussi tenu à montrer sa solidarité envers des familles démunies en offrant à une vingtaine d'entre elles, des vivres et des non vivres." C'est tout le sens de la solidarité. Nous voulons que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne vivent dans de bonnes conditions ", a t-elle ajouté. Kouakou Irianne, au nom des enfants bénéficiaires dira grand merci à la ministre Ramata Ly Bakayoko, qui a apporté un rayon de soleil à leur vie ce jour. Cet acte de haute portée sociale a été saluée par l'honorable Yao Séraphin, député de Dimbokro commune et sous-préfecture et surtout vice-président de l'Assemblée nationale : " Merci Madame la ministre de soulager ces enfants et ces familles qui pourront, grâce à vous, passer une bonne fête de Noël ". Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de région du N'Zi, préfet du département de Dimbokro, Bamba Souleymane.