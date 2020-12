Cote d'Ivoire: "Meilleur manager de banque publique" - Le « Prix bonne gouvernance » consacre les efforts de Fadiga Issa

Le directeur général de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, Issa Fadiga a été distingué « meilleur manager de banque public ». Cette distinction de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance vient consacrer les efforts de cet expert financier qui a procédé au redressement de la Caisse nationale des caisses d'épargne (Cnce) devenue Banque populaire de Côte d'Ivoire.

C'est lors de la traditionnelle célébration de « l'excellence et du mérite » en Côte d'Ivoire, un événement de l'Observatoire africain, à Abidjan-Marcory, à l'hôtel Azalaï que M. Fadiga a reçu son prix, le 19 décembre 2020.

De novembre 2015 à novembre 2017, M. Fadiga assure la présidence du comité de suivi de l'administration provisoire de l'ex-Cnce. A ce titre, il a en charge l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de restructuration de la banque approuvée en Conseil des ministres, le 16 mars 2016. Il va ainsi piloter l'adoption du plan de restructuration et de recapitalisation en mai 2017. Dans les charges qui lui sont dévolues, il conduit et assure le suivi du processus de recapitalisation et de restructuration. En septembre 2017, il obtient la levée d'administration provisoire par la Commission bancaire.

C'est le lieu de rappeler que l'homme qui a conduit avec succès la restructuration de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, a, à son actif plusieurs expertises. Il s'agit, entre autres, d'expertises dans plusieurs domaines de la finance et de la banque, à savoir, la résolution et la restructuration bancaire (Fmi), le « Financial Institutions Credit Curriculum » (Johannesburg, Afrique du Sud), le « Senior Leadership Program » (Singapour), la certification Commerce International (BHF Frankfurt), la certification Commerce International (Citibank Casablanca, Maroc).

Avec M. Fadiga, l'ex-Cnce renait après avoir échappé à la faillite. Le nouvel établissement financier issu de la restructuration, offre désormais un climat social apaisé. Marqué par la revalorisation des salaires, l'avancement catégoriel des agents, la dynamisation des actions vers les Pme ivoiriennes.

Ce retour gagnant, faut-il le souligner, est le résultat de plusieurs actions de la part du comité de restructuration. Sur cette poussée, la banque va enregistrer un premier résultat positif depuis 2011. Un bond qualitatif remarquable surtout que sur les exercices 2016 et 2017, l'établissement bancaire avait enregistré des pertes. Et ce, respectivement de 12,4 milliards FCFA et 15,1 milliards FCFA, selon les données du ministère en charge du Budget et du portefeuille de l'Etat.

Avec un total dépôt de 116,3 milliards FCFA en fin 2018, la Banque reste modeste, car son portefeuille de 302.000 clients actifs demeure l'un des plus importants du secteur. Son capital a été depuis porté à 53 milliards FCFA et l'établissement opère un important réseau de 73 agences.

Ces performances sont à mettre à l'actif de l'expertise et du génie managérial du Directeur général, Issa Fadiga et son équipe.

Il faut signaler que l"'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance" est une structure apolitique, basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle regroupe en son sein plusieurs journalistes, communicateurs et assimilés de toutes obédiences. Son objectif principal est de faire la promotion des cadres et compétences sur tout le continent Africains.

Après le succès des éditions 2017, 2018 et 2019 la 4ème, celle de 2020 est comme à l'accoutumée placée sous le signe de l'excellence et le mérite.