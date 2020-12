Ile Maurice: Vol allégué - la secrétaire générale du Mouvement Patriotique arrêtée

Neena Ramdenee, secrétaire générale du Mouvement patriotique (MP), est accusée par la police du vol de Rs 22 500 et d'un téléphone portable.

Le lundi 21 décembre, elle a été convoquée par la CID de Rose-Hill pour être interrogée à ce propos le jour même où elle a envoyé des convocations à la presse pour inviter des journalistes à une conférence de presse de son parti pour le lendemain, soit le mardi 22 décembre.

«J'ai demandé à la police si je peux venir un autre jour, mais on m'a répondu que si je ne me présente pas ce mardi 22 décembre, je serai arrêtée. J'ai demandé à quelle heure je pourrais venir et on m'a répondu que la police sera disponible à partir de 5 heures du matin. J'ai pris rendez-vous à 8 heures, pensant que tout sera terminé vers 10 heures pour être présente à la conférence de presse», dit-elle. Or, «j'ai été interrogée pendant environ quatre heures suivant lesquelles une charge de vol a été logée contre moi. J'ai été présentée en cour de Rose-Hill et libérée après avoir fourni une caution de Rs 5 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 15 000.»

Elle explique l'origine de l'incident : «Lors d'une discussion très animée fin août 2020 dans notre quartier général à St-Jean, Quatre-Bornes, certains membres ont voulu prendre la direction du MP. Le but était-il de se joindre à Alan Ganoo ? Deux mois plus tard, un dissident du MP porte plainte à la police de Rose-Hill pour vol de l'argent de la caisse, son portable et trois carnets de reçus. Il m'accuse de ce vol.» Dans un brouhaha total, poursuit-elle,«le président m'a demandé de récupérer et conserver les trois carnets de reçus tombés à terre. Concernant le portable le dissident est en train de fabuler. Il aurait pu le faire retracer immédiatement par son fournisseur de service. Concernant l'argent, déjà il ne cotise plus depuis des lustres, les carnets de reçus faisant foi. C'est moi-même et quelques autres membres qui assurons les dépenses du parti».

De toute façon dit-elle, elle se défendra contre ce vol. Pour rappel, Neena Ramdenee s'est jointe au MP peu avant la partielle de Belle-Rose-Quatre-Bornes pour soutenir la candidature de Tania Diolle lors de ce scrutin