Egypte: Le Président Al-Sissi décide d'élargir le projet "Vie Décente" pour toucher 1500 villages

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réun aujourd'hui avec le Premier Ministre Mostafa Madbouli, le Ministre du logement, des services publics et des communautés urbaines le Dr. Assem Al-Gazzar, et le conseiller du Président de la République pour l'urbanisme le major-général Amir Sayed Ahmed.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la revue de la situation exécutive des projets du ministère du Logement, en particulier les nouvelles villes et les villages en développement dans la campagne égyptienne à l'échelle nationale.À cet égard, M. Le Président a dirigé l'élargissement de la première phase du projet "Hayah karima / Une vie décente" pour développer les villages de la campagne égyptienne y compris 1500 villages, dans 50 administrations sur le niveau de la République habités par 18 millions de citoyens, pour un coût de 500 milliards de L.E.

En plus de 400 villages qui avaient déjà été développés dans le cadre du plan de l'État de développement de tous les villages égyptiens d'ici 3 ans. Ainsi que plusieurs axes visant à améliorer le niveau de vie des citoyens, aussi à développer les infrastructures et les services de base, notamment l'eau, l'électricité, l'assainissement, le revêtement des canaux, le développement des unités de santé et des établissements d'enseignement.

En ce qui concerne le secteur du logement, M. le Président a dirigé la création de 350 000 de nouveaux logements dans le cadre du projet «Logement pour tous les Égyptiens» au niveau des villes et des gouvernorats de la République, afin de renforcer la stratégie de l'État pour fournir un logement décent aux citoyens.

Au cours de la réunion, le Président a également été informé du plan exécutif de la "Glorieuse Transfiguration sur la Terre de la Paix" dans la zone sacrée du Sinaï, à proximité des monts Moïse et Sainte-Catherine. Dans ce contexte, Son Excellence a exigé l'harmonisation entre les conceptions techniques des installations du projet avec la nature et le caractère du lieu, tout en fournissant tous les services, les installations et l'infrastructure conformément au plus haut niveau pour fournir les meilleurs services aux visiteurs, pour que ce lieu sacré soit une valeur ajoutée au patrimoine du tourisme religieux en Égypte.

De même, lors de la réunion, on a également examiné les phases de la mise en œuvre et du développement dans certaines nouvelles villes au niveau de la République, en particulier la nouvelle capitale administrative, Al-Mansoura Al-Gadida, Assouan Al-Gadida et Al-Galala. De son côté, M.le Président a dirigé que ces nouvelles villes deviennent des groupements de développement intégrés comprenant également des activités commerciales qui offrent des opportunités d'emploi et un rendement économique pour les citoyens, en plus du développement des systèmes de financement spéciaux pour faciliter l'appropriation de logements dans ces villes.

D'autre part, Dr. Assem Al-Gazzar a également passé en revue les développements des quartiers du Caire, tels que la zone Ain Al-Hayat, à proximité du musée des civilisations, Sour Magra Al-Oyoun et le triangle de Maspero avec ses tours du Nil contenant de nombreux bâtiments résidentiels et administratifs, en plus du projet "Mamcha Ahl Masr / le promenade des Égyptiens", sur le Nil d'une longueur d'environ 10 km, ce qui contribuera à changer le Caire et à restaurer son lustre culturel, ainsi qu'à augmenter le taux d'espaces verts et des sites touristiques.

Ainsi qu'à développer le Caire Khedivial avec son patrimoine et ses zones archéologiques, en plus du développement de la place Tahrir.À cet égard, M. le Président a dirigé le développement du Caire selon une vision améliorant l'environnement urbain, élevant le niveau de logement et de services de vie pour les citoyens, ainsi que fournir des moyens attirant le tourisme, d'une manière consolidant l'impression moderne de l'État égyptien et sa nouvelle réalité.