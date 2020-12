Cameroun: Cadeaux spéciaux pour enfants autistes

Dons remis à une trentaine de gamins récemment par l'association Culture, autisme et sensibilisation.

Des cadeaux particuliers pour une trentaine d'enfants autistes à Douala, geste de l'association « Culture, autisme et sensibilisation » (Cause), posé il y a quelques jours à la fondation Anaïssa sise à Bonabéri et dédiée aux enfants autistes. Des coussins portant une photo du bénéficiaire, l'enfant qui le recevait, des tams-tams et d'autres jouets pouvant contribuer à l'éveil de ces gamins, notamment en travaillant leur motricité. « C'est une fête de Noël pensée un peu différemment. Les enfants autistes sont des enfants ayant des problèmes de sensibilité. Ils sont hyper-sensibles à beaucoup de choses, comme des images fortes ou des bruits », explique Naimro Quamey, artiste musicien et fondateur de l'association Cause.

D'où la spécificité des jouets sélectionnés, et la volonté de « créer une fête de Noël à leur mesure, sans musique tapageuse ou beaucoup de stimuli », selon les organisateurs de la cérémonie. Les tout-petits à la fête ce jour-là auront aussi bénéficié de repas bio, dépourvus notamment de gluten et de caséine, généralement déconseillés pour les enfants autistes.

Au-delà de l'aspect festif, il était question de sensibiliser l'opinion publique, une fois de plus, sur la question de l'autisme, et sur l'existence d'enfants à besoins spécifiques. Des enfants qui ont aussi droit « à une place dans la société », relève Naimro Quamey. C'est d'ailleurs là un des objectifs de Cause, dont la spécificité, sur le terrain de la sensibilisation, est d'y intégrer des aspects culturels.