Maroc: La maison de repos de M'rirt, un espace d'intégration sociale des personnes âgées

M'rirt — Le centre d'accueil des personnes âgées de M'rirt est l'exemple type des projets réalisés dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le but de promouvoir l'intégration sociale de cette catégorie.

Ce projet, qui a nécessité un investissement de 3,5 millions de dirhams, s'inscrit dans le cadre de la phase II du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité. D'une capacité d'accueil de 36 personnes, ce centre illustre la dimension sociale des politiques territoriales à travers la mise en place d'espaces de prise en charge sociale et psychologique des personnes âgées.

Il propose différents services au profit de cette catégorie notamment l'accueil, l'hébergement, l'alimentation, les soins médicaux et consacre l'ensemble de ses moyens à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées.

La maison de repos de M'rirt pour laquelle un financement de 1,75 million de dirhams a été mobilisé au titre de la construction et de 680 mille dirhams pour l'équipement, dispose notamment de deux salles de soin et de rééducation fonctionnelle, d'une cantine et de plusieurs chambres d'hôtes.

Elle a pour mission d'accueillir et d'héberger les personnes âgées en situation de précarité et de leur fournir des services sociaux, sous la supervision de l'association de bienfaisance islamique à M'rirt en charge de la gestion de cette structure à vocation sociale.

Dans une déclaration à la MAP, le Délégué provincial de l'Entraide nationale à Khénifra, Yassine Afrani, a indiqué que les personnes âgées font partie des catégories sociales qui focalisent toute l'attention de l'Entraide nationale.

En tant qu'acteur public de poids dans le domaine de l'assistance sociale, l'Entraide nationale apporte toute forme d'aide et d'assistance aux populations cibles et oeuvre pleinement pour la promotion familiale et sociale.

Son intervention en faveur des personnes âgées sans ressources et sans soutien englobe la prise en charge et l'assistance sociale à travers notamment l'accueil, l'hébergement et l'appui psychologique et social, a-t-il affirmé.

M. Afrani a en outre salué l'action des différents intervenants et acteurs sociaux aux niveaux local et régional pour consacrer la dimension sociale dans les projets de développement et à leur tête l'INDH qui a mis en place deux centres d'accueil dédiés aux personnes âgées à M'rirt et Khénifra.

Pour sa part, Majda Boumekhlaf, chargée du suivi des projets relatifs à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, a déclaré que la réalisation de ce centre par la commission provinciale de l'INDH à Khénifra, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme et des objectifs de l'INDH qui accorde une attention particulière aux populations en situation difficile, notamment les seniors.

Le travail de veille et d'intelligence sociale que mène la commission provinciale de l'INDH a révélé l'existence d'un grand nombre de personnes âgées qui ont besoin de soutien, d'appui et d'assistance sociale et médicale au niveau de la province en général et à M'rirt en particulier.

Cette situation, a expliqué Mme Boumekhlaf, a été derrière la création et l'équipement de ce centre et la mise en place d'une subvention annuelle au profit de l'association en charge de sa gestion.