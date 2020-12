Maroc: La reprise des relations Maroc-Israël, un événement "historique" qui consacre le Maroc comme havre de paix (Grand rabbin de Panama)

Panama City — La reprise des relations Maroc-Israël constitue un événement "historique" qui consacre l'entente, le dialogue et le vivre-ensemble, a affirmé, dimanche, le Grand rabbin de la communauté juive du Panama, David Perets.

"La reprise des contacts officiels entre le Maroc et Israël est une très bonne nouvelle que nous attendions depuis trop longtemps et un évènement historique qui honore le Maroc, un pays qui a toujours plaidé pour la cohabitation, la paix et la stabilité dans toutes les régions du monde", a souligné M. Perets dans une déclaration à la MAP.

Dans ce sens, le Grand rabbin de la communauté juive du Panama, de père marocain, a mis en avant la Haute Sollicitude dont les Souverains du Maroc ont entouré les juifs marocains partout dans le monde, faisant observer que le Maroc a toujours été un "havre de paix et de cohabitation entre toutes les religions".

Avec cette décision, qui permet "la réunion de familles et la consolidation des liens historiques entre les juifs marocains et leur pays d'origine", le Maroc montre au monde entier que le vivre-ensemble est désormais possible et que la paix n'est pas une chimère, mais une réalité palpable, a-t-il dit.

En plus, a ajouté M. Perets, ce rapprochement permettra au Maroc de consolider son rôle de premier plan dans le processus de paix au Proche-Orient.

"Depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme Président du Comité Al Qods, ne cesse de déployer des efforts inlassables pour rapprocher les vues et consolider la paix entre Palestiniens et Israéliens", a fait noter le Grand rabbin de Panama, se disant confiant que la reprise des relations Maroc-Israël constitue un "pas gigantesque" vers l'établissement des bases d'une paix durable et juste dans la région.

Par ailleurs, M. Perets s'est félicité de la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

"Nous saluons et nous soutenons la décision de l'Administration américaine qui a rendu justice au Maroc et qui consolide la position du Maroc pour défendre sa cause juste", a-t-il conclu.