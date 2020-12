Cote d'Ivoire: Taekwondo - L'hommage de Me Anz au président Bamba Cheick Daniel

Secrétaire général de la Fédération ivoirienne de Taekwondo (Fitkd) pendant les mandats du président Bamba Cheick Daniel, Me Siaka Anzoumana communément appelé Me Anz était particulièrement ému ce samedi 19 décembre, au Centre sportif Ivoiro-coréen Alassane Ouattara.

Au sortir de l'Assemblée générale ordinaire de la fédération, au titre de l'exercice 2019 qui a réuni 213 membres actifs statutaires en règle sur les 241 convoqués, il a tenu à faire un témoignage. « D'habitude, l'homme ne devient un héros que lorsqu'il n'est plus de ce monde. Des hommages et autres décorations à titre posthume fusent de partout. Moi, j'ai décidé de faire ce témoignage à l'endroit de l'ancien coach de la section Taekwondo de l'Abidjan université club pour qu'il m'entende de son vivant et qu'il sache que je fais partie de ses admirateurs, de ceux qu'il a séduit par sa manière de gérer notre Taekwondo. Certes, tout n'a pas été parfait, mais des exploits ont été réussis. C'est cela l'essentiel », affirme Me Siaka Anzoumana, qui estime que Dieu est passé par Bamba Cheick pour « faire des miracles pour le sport ivoirien dont les plus heureux sont, bien entendu, la communauté des Taekwondo-in de Côte d'Ivoire ».

Revenant sur les circonstances de sa rencontre avec le président Bamba Cheick Daniel, Me Anz a plutôt servi une confession. « Notre rencontre a été un épisode difficile, voire douloureux. Nous nous sommes connus dans des circonstances terribles où nous sortions du décès tragique de l'ancien président de la Ligue de Yopougon, l'officier de Police Oula Dadéahi Alexis (paix à son âme). Il était combattu pour son franc-parler par l'ancienne équipe fédérale. J'ai douté de votre bonne foi et je vous l'ai dit en vous regardant droit dans les yeux. Pour moi, vous étiez de connivence avec les faucons de votre prédécesseur », a avoué celui qui, plus tard, est devenu le secrétaire général de la Fitkd.

Sans connaître Bamba Cheick Daniel, il l'avait étiqueté. Aujourd'hui, Me Anz est devenu un farouche supporter du président sortant. « Vous m'avez convaincu avec un programme sérieux, des idées claires, des objectifs précis, à rejoindre votre équipe de travail pour mener ensemble ces grands projets que le temps m'a permis de découvrir », poursuit-il.

Pour lui, en douze ans de gestion, le président Bamba Cheick Daniel a frappé fort. « Une révolution qui a emporté certains de vos proches collaborateurs qui, très vite, ont pris la poudre d'escampettes parce que difficile pour eux de suivre cet élan trop fort que vous avez pris et le rythme de travail imposé. La suite, on la connaît. C'est une cabale orchestrée contre votre personne et votre comité directeur avec pour objectifs de vous fragiliser, vous affaiblir et vous écarter de la gestion fédérale. Mais vous étiez sur le chemin de la vérité », révèle-t-il.

Le témoignage de Me Anz est plutôt focalisé sur les points saillants du repositionnement de la Côte d'Ivoire au plan international et qui ont fait du Taekwondo ivoirien le Numéro 1 en Afrique, avec des conséquences qui nous classent au nombre des grandes nations de Taekwondo au monde.