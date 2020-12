Sénégal: Pr. Daouda Ndiaye - « Les mesures barrières restent l'arme contre la mutation du virus »

interview

Une éventuelle mutation du nouveau coronavirus pourrait remettre en cause l'efficacité des tests, des traitements voire des vaccins, estime le chef de service de parasitologie et mycologie de la Faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Daouda Ndiaye, spécialiste en génomique infectieuse. Il insiste sur le respect strict des mesures barrières.

Nous assistons à plus de contaminations au Sénégal depuis trois semaines. Comment peut-on l'expliquer ?

Il y a plusieurs raisons. Il y a le virus, l'homme et l'environnement. Aujourd'hui, toutes les personnes sont susceptibles de développer la Covid-19. Le virus circule et a la capacité d'infester tout le monde. Il y a une virulence qui peut être fonction de la susceptibilité des personnes. Aujourd'hui, on dit que 90% des personnes sont susceptibles d'avoir le virus et de ne pas développer la maladie.

En plus de cela, il y a un taux de létalité qui est bas. Parmi les facteurs, on parle du climat, de la baisse des températures. Tous ces facteurs peuvent influer sur la transmission. Malgré tous ces facteurs, il y a une possibilité de bloquer cette transmission en respectant les mesures barrières. Le virus peut être présent sans infecter des personnes si les mesures barrières sont respectées. Mais il y a eu un relâchement global. Il y a un retour en force qui a surpris tout le monde. Il y a eu un moment où les centres de traitement étaient fermés. On pensait que c'était terminé. Même ceux qui offraient des masques ou des gels ont relâché. Tout cela a constitué un cocktail qui fait qu'on assiste à une recrudescence des contaminations.

L'actualité sur la pandémie, c'est le vaccin et la mutation du virus. Qu'est-ce qu'une éventuelle mutation pourrait induire ?

Il faut comprendre qu'une mutation est une évolution naturelle du virus. Nous l'avions dit dès le départ. Nous avons non seulement les rapports de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), mais nous avons aussi reçu ceux rédigés par des experts avec qui nous partageons des panels. Dès la première semaine de l'apparition du nouveau coronavirus, nous étions informés que c'est un virus qui mute. Et il n'y a rien d'extraordinaire tant que cette mutation n'impacte pas sur la contagiosité, la virulence et la résistance aux traitements, aux vaccins et sur la qualité des diagnostics.

Le virus met en place des mécanismes pour s'adapter à son environnement. Avec la Covid-19, les gens ont rapporté plusieurs mutations. Il faut savoir qu'il y a des microorganismes Adn et Arn. Pour la Covid-19, c'est l'Arn. Celui-ci va se transformer en un long brin qui constitue le matériel génétique qui va être intégré dans les cellules pour se répliquer et ces éléments vont s'exprimer en protéine. C'est celle-ci qui détermine la fonctionnalité par rapport à l'organisme. C'est cette protéine qui va jouer sur l'adaptation, l'attachement du virus à la cellule hôte notamment chez l'individu pour pénétrer et se répliquer ou même récupérer la machine humaine pour travailler à son propre compte ou bien jouer d'autres fonctions. Les gens ont parlé de plusieurs types de mutation mais celle qui a été rapportée au Royaume-Uni et détectée récemment en France, c'est celle qui touche la protéine Spike. Celle-ci contient le gène N501Y qui semble jouer un rôle sur l'attachement, la pénétration dans la cellule hôte. Cette mutation pourrait jouer un rôle sur la virulence et la contagiosité. Mais je dois dire qu'une mutation peut être neutre. Cela veut dire qu'il y a une mutation dans ses bases alors que l'acide animé n'a pas changé. Celle-ci n'a aucun impact. Par contre, il y a des mutations qui peuvent avoir des incidences en changeant l'aspect de la protéine, sa capacité d'adaptation ou sa virulence.

Jusqu'ici, il n'y a pas de données scientifiques nettes sur l'impact de cette mutation sur la contagiosité et sur la virulence. Une éventuelle mutation pourrait avoir des effets sur l'efficacité des tests, des médicaments et même des vaccins.

Si le virus connaît les mécanismes d'un médicament pour le détruire ou d'un vaccin pour le contrecarrer et quel est l'antigène cible pour un diagnostic, ils vont transformer ces gènes. Cette mutation peut impacter sur la qualité du test. On peut avoir des virus présents mais qui sont indétectables par les tests utilisés jusqu'ici. La conséquence, on aura de faux négatifs. La mutation peut aussi avoir des conséquences sur la rapidité de multiplication de ces virus dans la cellule hôte. S'il y a une rapidité de multiplication, plus de cellules contaminées vont être détruites. Et comme ce sont des cellules humaines utilisées par le virus, de facto, il y aura un impact sur la pathogénie et la virulence. Naturellement, il y aura plus de dégâts.

Quelle attitude nos pays doivent-ils adopter face à cette supposée mutation du virus ?

Dans cette situation, il faut aller chercher ces mutations. Il s'agit de déterminer l'éventualité d'une mutation sur la maladie. Cela consiste à comparer le profil des personnes infectées par le virus mutant, leur réponse à la maladie avec le profil des malades infectés par le virus qui n'a pas muté. Cette comparaison devrait tenir compte de l'âge, l'état clinique et les autres éléments qui peuvent influencer la pathogénie. C'est sur la base de tous ces éléments que nous pouvons déterminer l'impact de la mutation du virus.

Est-ce que la mutation n'était pas là avant et que les gens ne la pas détectent ?

Dans le cas où elle était là et qu'elle n'était pas détectée, alors elle n'aurait pas d'impact. Le plus souvent, les gens parlent de séquençage. On peut séquencer un virus, voir tous les gènes et ne pas comprendre la fonction de chacun de ces gènes.

Il y a également le cas des personnes infectées mais qui sont asymptomatiques, des symptomatiques mais qui ne font pas de Covid-19 grave, certains qui présentent la forme grave et d'autres qui vont mourir. Tout cela peut aider à connaître la virulence. Pour le vaccin, il faut voir si le gène cible ne mute pas ou n'est pas susceptible de muter. Un virus peut ne pas muter aujourd'hui et muter demain. Ces mutations vont évoluer. Comment ? Nous ne savons pas. Nous ne pouvons donner des informations précises que lorsque les résultats des études comparatives seront disponibles. C'est important que nos pays comprennent qu'il faut aller vite.

Les pays qui découvriront les premiers les mutations sont ceux qui feront plus de tests. Mais si nous avons un seul virus mutant sur un groupe de 1000 personnes, l'impact de cette mutation sera minime. Un mutant peut être sévère chez un malade et ne pas l'être chez un autre parce que ce dernier malade a une réponse immunitaire plus résistante. Mais si ce malade transmet ce virus à une personne fragile, ou à une personne âgée, la mutation pourrait avoir des influences sur la gravité de la maladie. Mais d'après les rapports que nous avons lus, la virulence et la contagiosité de ce virus mutant restent à être confirmées.

Aujourd'hui, cette supposée mutation renforce la pertinence du dépistage. C'est une occasion, pour moi, de remercier le Président de la République, Macky Sall qui nous a soutenus dans la mise en place d'un centre génomique qui sera achevé dans 3 mois. Depuis 20 ans, nous suivons la mutation des virus dans nos laboratoires. Dès l'apparition du nouveau coronavirus, nous nous sommes dit qu'il fallait un centre pour suivre toutes les composantes du virus susceptibles de muter. Dans ce centre, nous serons en mesure de suivre toutes les autres mutations des virus qui seraient découverts. Nous serons capables d'aider la sous-région à prendre en charge ces questions de mutation des virus.

Qu'est-ce que le Sénégal doit faire à ce stade de la pandémie ?

Notre vaccin, ce sont les mesures barrières. Elles peuvent régler beaucoup de choses. Nous devons insister sur leur respect. Le port systématique du masque, le lavage des mains, le respect de la distanciation physique peuvent nous valoir d'autres succès. Il faut aussi une bonne communication et une accentuation de la lutte à l'échelle communautaire. Les médias ont un grand rôle à jouer. Nous devons tous nous focaliser sur l'essentiel. Il est nécessaire de rappeler aux Sénégalais que la maladie est toujours là. Par conséquent, il est nécessaire de respecter les mesures de prévention. Notre arme reste les mesures barrières.