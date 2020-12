Angola: Girabola2020/21 - Caála défait Baixa de Cassange

Luanda — La formation de Recreativo de Caála a débuté la 43e édition du championnat national de football de première division "Girabola2020 / 21", en battant dimanche, à Huambo, Baixa de Cassange de Malange, 4 à 0, match comptant pour la journée inaugurale.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Depó (38' et 83'), Moko (51 ') et Filipe (90') qui ont assuré les trois premiers points de Caála, qui mène la compétition.

Dans un autre match de la journée, Ferrovia de Huambo et Cuando Cubango FC ont fait un nul (1-1) au stade Eucaliptos de Bié, même résultat enregistré samedi à l'ouverture du championnat entre l'Académica de Lobito et Sagrada Esperança de Lunda Norte.

Les quatre équipes ont un point chacune et occupent, provisoirement, les places suivantes, tandis que Baixa de Cassange est à la 16e et dernière position sans but (1 match, 4 buts encaissés et aucun marqué).

Le match Petro de Luanda-FC Bravos de Maquis aura lieu lundi (28), au stade 11 de Novembro, dans la capitale du pays (Luanda), le même terrain qui accueillera mardi la rencontre Primeiro de Agosto-Interclube.

