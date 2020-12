Angola: Les autorités sont en quête des responsables du déversement de déchets à Cacuaco

Luanda — Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Jomo Fortunato, a confirmé, ce dimanche, l'ouverture d'une enquête pour déterminer la responsabilité du déversement de déchets solides dans la mer dans la municipalité de Cacuaco, à Luanda.

Jeudi dernier, l'administration de Cacuaco a reçu une plainte sur le déversement marin causé par une entreprise de collecte de déchets solides.

À ce propos, le ministre Jomo Fortunato a visité dimanche l'entreprise qui est à l'origine de la situation, ayant promis de suivre sérieusement l'ensemble du processus, afin de savoir dans quelles conditions le déversement s'est produit.

A l'heure où les résultats des prélèvements des déchets sont attendus, le leader a déclaré qu'il fallait porter plus d'attention à ces situations, "car il faut lutter pour l'équilibre environnemental".

Il a défendu la nécessité pour les entreprises de collecte de déchets solides de trouver d'autres moyens pour ne pas polluer l'environnement.

Il a rappelé qu'il existait plusieurs moyens technologiques pour recycler les déchets, qu'ils soient liquides ou solides, les entreprises doivent donc emprunter la voie la plus saine et la plus équilibrée.

«Lundi, j'aurai des données très solides sur ce déversement dont le coupable est déjà identifié. Il faut éviter cela pour qu'il n'y ait pas d'événement similaire », a souligné le ministre.

Le directeur municipal de l'environnement et de l'assainissement de Cacuaco, Francisco Victorino, a déclaré que des échantillons avaient déjà été prélevés pour évaluer le type de déversement et le degré de contamination qu'il peut causer aux espèces marines et à la santé publique.

Il a rapporté que le fossé de drainage où le déversement s'est produit reçoit de l'eau et des déchets de divers points, mais en suivant des pistes les autorités ont découvert qu'ils coulaient de l'entreprise «Ango-Jordan», qui a été rapidement notifiée.

L'entreprise affirme que l'un de ses employés avait ajouté du chlore pour laver un contenant et a par négligence déversé le contenu dans l'égout, provoquant le déversement.

"Le liquide est mélangé avec de l'huile brûlée et de l'eau, nous ne savons pas exactement ce que c'est, nous attendrons les résultats des tests de laboratoire", a-t-il expliqué.

Il s'agit du premier déversement survenu sur le front de mer de la municipalité de Cacuaco.

