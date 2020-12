Angola: Le pays reçoit un don de 20 millions d'euros de l'UE

Luanda — L'Angola a bénéficié ce lundi, à Luanda, du don de 20 millions d'euros de l'Union européenne (UE), après la signature d'un accord entre les parties, visant à faire face à la crise socio-économique provoquée par la pandémie de Covid -19.

Ce financement, sans contrepartie de l'Angola et à exécuter en 36 mois, devrait couvrir des projets de reconversion de l'économie et les transports informels.

Une partie de ce financement sera également consacrée à l'amélioration des conditions dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation technique professionnelle, du commerce et de l'agriculture.

Ces 20 millions représentent un montant supplémentaire et le premier de la catégorie de l'appui budgétaire.

L'Angola, dans le cadre des relations économiques avec l'UE, sur la base de l'accord de Cotonou (Bénin), où il appartient au groupe de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, prévoit l'application d'un programme indicatif pour chacun des États (2015-2020) qui décrit un ensemble de fonds destinés à soutenir des projets inscrits au 11e Fonds européen de développement (FED) évalué à 132 millions d'euros.

Le protocole a été signé par le ministre de l'Économie et du Plan, Sérgio Santos (Angola) et l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Angola, Jeannette Seppen.

Ce financement, sans contrepartie de l'Angola et à exécuter en 36 mois, devrait couvrir des projets de reconversion de l'économie et les transports informels.

Une partie de ce financement sera également consacrée à l'amélioration des conditions dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation technique professionnelle, du commerce et de l'agriculture.

Ces 20 millions représentent un montant supplémentaire et le premier de la catégorie de l'appui budgétaire.

L'Angola, dans le cadre des relations économiques avec l'UE, sur la base de l'accord de Cotonou (Bénin), où il appartient au groupe de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, prévoit l'application d'un programme indicatif pour chacun des États (2015-2020) qui décrit un ensemble de fonds destinés à soutenir des projets inscrits au 11e Fonds européen de développement (FED) évalué à 132 millions d'euros.

Le protocole a été signé par le ministre de l'Économie et du Plan, Sérgio Santos (Angola) et l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Angola, Jeannette Seppen.