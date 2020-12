Congo-Kinshasa: Dissolution de la Coalition FCC-CACH - Les 4 interfédérales de l'UDPS prennent acte et félicitent

Quelques jours après la dissolution de la coalition FCC-CACH, les réactions fusent de partout. La plus récente est celle de 4 interfédérales du parti présidentiel, l'UDPS, à travers leur porte-parole général, Me Didier Kondo Pania.

Rappelant les paroles du Président du 6 décembre dernier dans lesquelles il a souligné qu'aucun engagement politique de quelque nature que c'est soit ne pourrait primer sur les prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. « Ainsi en ce jour, les 4 interfédérales de l'UDPS se réjouissent et félicitent de vive voix le Président de la République pour cette décision patriotique, courageuse consistant à divorcer définitivement avec le FCC, partenaire hypocrite, loin de l'accompagner à matérialiser sa vision et qui n'a pour vocation que la misère de la population congolaise, et de créer enfin l'Union Sacrée de la Nation laquelle union désormais aura la gestion de la destinée de la population congolaise», a-t-il déclaré avant de poursuivre : « Les 4 interfédérales lèvent également le ton pour féliciter et encourager tous les élus nationaux de toutes tendances confondues qui viennent de prouver à la face du monde qu'ils sont réellement l'émanation du peuple qui les a votés et qu'ils œuvrent pour l'intérêt supérieur de celui-ci en ce qu'ils ont décidé d'embarquer dans ce grand et géant bateau».

Il a également signalé que ces interfédérales réitèrent leur attachement à la volonté du Chef de l'Etat soutenue par leurs mandataires à l'Assemblée de faire de la RD Congo un pays émergent. «Partout où ira le bateau de l'Union Sacrée de la Nation, nous y serons aussi», a martelé Me Didier Kondo.

Pour conclure cette déclaration, il a, aux noms de ces interfédérales, interpellé les élus en soulignant que toute la population congolaise compte sur leur maturité politique matérialisée par le départ du bureau de Jeannine Mabunda. «Les 4 interfédérales exhortent tous ceux qui se sont décidés de sortir le peuple RD-congolais de sa misère la plus noire, élus et non élus, en optant pour l'Union Sacrée de la Nation de demeurer soudés autour du Chef de l'Etat et de ne pas céder aux antivaleurs du camp adverse kabiliste», a-t-il conclu.

Il revient de souligner qu'avec les nouvelles orientations du parti présidentiel, la Coordination de ces 4 interfédérales est chargée de recruter des cadres et militants pour l'UDPS/Tshisekedi en perspectives des échéances électorales à venir.