Cote d'Ivoire: Toumodi-Kouamébonou - Des enfants vivent un arbre de noël inédit et spécial avec Raymonde Goudou coffie et Georges Momboye

L'esplanade de l'école primaire de Kouamébonou, un village situé à 20 km de Toumodi a servi de cadre à l'arbre de Noël offert aux enfants du primaire par la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Ministre Raymonde Goudou Coffie , le dimanche 27 décembre 2020.

Les enfants de cette localité enclavée n'ont pas été souvent habitués à la joie et à la magie de Noël, se contentant de vivre la fête de la Nativité de loin sans connaissance le bonheur de recevoir des cadeaux à cette période de l'année.

La situation a interpellé la Ministre Raymonde Goudou Coffie , qui dans son amour et sa sensibilité de mère, a volé au secours des enfants de cette localité, en offrant un arbre de Noël inédit et inoubliable à près de trois cent écoliers des classes du CP1 au CM2 de l'école primaire de Kouamébonou , en présence du chef du village, de sa notabilité, et des populations.

Expliquant aux populations le choix du village et les motivations de cette initiative , à travers son adresse au chef du village, Raymonde Goudou Coffie , a dit : « En me rendant ici, je ne suis pas venu chercher des voix. Je me suis renseignée et j'ai appris que la population du village tourne autour de 800 âmes. Vous comprenez que si c'était pour chercher des voix, je serais restée à Toumodi, ou bien je serais partie ailleurs.

Je m'étais renseignée pour savoir où les enfants ne fêtent pas vraiment Noël, où ils n'ont pas la chance de vivre la magie de Noël comme les autres enfants, et les enseignants m'ont indiqué ce village.

Chers parents, J'ai voulu simplement emmener à Kouamébonou la Côte d'Ivoire émergente, contenter ces enfants qui ne connaissent pas la joie des grands spectacles sauf peut-être à la télévision, en leur donnant l'occasion de voir la troupe de Georges Momboye connu au niveau international.

Je voulais que ces enfants de Kouamébonou, l'avenir de notre pays, découvrent aussi ce que les autres enfants voient au moment des grandes occasions.

Voici ce qui a motivé l'organisation de cet arbre de Noël à Kouamébonou . C'est mon cœur de mère qui m'a conduite ici. La joie que je vois sur les visages des enfants aujourd'hui, c'est cela qui fait mon bonheur.

Je voudrais ici remercier tous ceux qui m'ont aidé à organiser cette petite fête ».

En plus des prestations d'artistes , les enfants comme les adultes, ont été émerveillés de découvrir la troupe de Georges Momboye, en l'occurrence le spectacle « les Merveilles de Noël » qui a gratifié le public d'un spectacle avec des scènes et cirques jamais vus auparavant par les enfants.

Les instituteurs qui avaient à leur tête l'inspecteur N'Zi N'Dri Alphonse, ont participé à cette fête des enfants avec des sketchs et autres interventions.

Le père Noël a donné des cadeaux à plus de 150 enfants et de la nourriture à plus de 250. La joie était à son comble à Kouamébonou. Le chef de village a offert à l'hôte de marque un mouton en guise de remerciement. Le porte-parole du chef de village a fait des doléances à la Ministre, à savoir la reconduction chaque année de cet arbre de Noël, l'achèvement de bâtiments de 3 instituteurs, l'électrification du nouveau village, et le reprofilage de la voie d'accès du village.