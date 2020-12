Congo-Kinshasa: La majorité du FCC à l'Assemblée nationale ne sera pas entamée

Des commentaires en sens divers ont inondé les réseaux sociaux à propos de la Cellule de crise mise en place au sein du FCC au lendemain du vote de la pétition contre le Bureau de l'Assemblée nationale. Cette cellule dont la mission est bien circonscrite et connue des Députés Nationaux et Présidents des Regroupements Politiques membres du FCC, ne se substitue pas à la Coordination du FCC.

L'information faisant état de la substitution du Professeur Néhémie Mwilanya Wilondja à la Coordination du FCC a été reconnue comme fantaisiste au niveau du regroupement. Ce fut un malentendu de la part de ses détracteurs, et pourtant il est clair qu'il n'en est pas question. La cellule créée fera office de lui proposer des pistes de solutions suite à la crise qui a élu domicile dans la famille politique de l'ancien chef de l'Etat, Joseph Kabila. Le professeur Mwilanya, selon nombre d'observateurs, reste à bien des égards, la seule personne capable de tenir la barre pour mener à bon port la barque FCC pris au beau milieu de la tempête. La cellule est ainsi l'antidote pour lui éviter le chavirement que les oiseaux de mauvais augure prophétisent. Bien connu de l'Autorité morale du FCC pour avoir servi comme Directeur de cabinet lorsqu'il était à la Présidence de la République, Mwilanya demeure encore le joker loyal sur qui Joseph Kabila peut bien compter.

Le regroupement a présenté bien-sûr des lézardes en son sein du fait de la course aux intérêts individuels de certains sociétaires. On a observé l'engouement vers l'Union sacrée de la part de ceux qui cherchent une nouvelle virginité politique pour l'Agenda 2023. Et comme nul n'ignore, personne ne veut assumer l'échec, qui est malheureusement un parent pauvre.

Donc, il n'y a pas vacances aux commandes du FCC, c'est-à-dire ni à la présidence, ni à la coordination. Cette précision vaut son pesant d'or. A en croire Raymond Tshibanda, mandaté pour piloter la cellule, une commission ad hoc a seulement été mise en place par la Conférence des Présidents pour recueillir les considérations des députés au sujet de la destitution de la Présidente du Bureau de l'Assemblée nationale. Et pourtant, la mission de cette cellule est bien circonscrite et connue de tous les Députés nationaux et Présidents des Regroupements politiques membres du FCC, les membres de la Cellule ayant eu à les rencontrer et à échanger avec eux, relève-t-il. Pour lui, cette mission n'a pas changé et la Cellule ne se substitue pas à la Coordination du FCC. Le FCC est une famille politique organisée dont les décisions sont prises conformément aux textes qui la régissent et sont annoncées officiellement par la voix autorisée.

De quoi le FCC a vraiment besoin ?

En ce temps de crise, le FCC a plus besoin de se serrer les coudes pour un brainstorming de choc. La rupture dans sa coordination sera plus fatale que jamais. S'en suivra la mauvaise gestion des ambitions au sein du regroupement et puis viendra le chaos. Mwilanya pense qu'il est temps pour amorcer des réformes. En effet, Mwilanya connaît les lieutenants et les inconditionnels de Kabila, ceux qui ne le trahiront jamais pour des postes ou au nom d'une certaine récupération de la virginité politique en perspectives de 2023. Quant à François Nzekuye, élu de Rutshuru et Cadre du FCC, on a vendu la peau de l'ours trop tôt. Le FCC est une force tranquille avec capacité de se défaire. Et ça ne sera pas la première fois. Et en plus, malgré la déferlante, la majorité du FCC reste absolument intacte à l'Assemblée nationale. Légalement, les observateurs du gotha politique congolais n'entrevoient nullement comment cette majorité peut basculer. Et faisant foi aux textes, le Règlement intérieur de la l'Assemblée nationale ont déjà tranché sur la question d'appartenance à la majorité ou à l'Opposition au début de la mandature. A moins qu'un coup de force intervienne. Et ce ne sera qu"'une démarche illégale".

Une auberge espagnole en vue

On doit le prédire dès à présent : au regard de l'expression des ambitions qui se trament déjà, l'Union sacrée, a tout l'air d'une auberge espagnole où chaque fraction qui y adhère a déjà inscrit dans le marbre ce qu'il va en tirer. Au bout du compte, chacun voudra se faire payer, à la mesure de ses ambitions, de ses apports réels ou supposés. Les querelles à venir, très bientôt, entre différentes franges de ladite Union mettront à nue la véritable leçon de cette ruée hasardeuse, et ces querelles trouveront bien en l'Union sacrée le terreau de la crise qui la réduira comme peau de chagrin. Les prochaines échéances ne manqueront pas de nous en donner la mesure. Le premier test est déjà l'élection au Bureau de l'Assemblée nationale.