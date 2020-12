Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le bureau d'âge attend Mabunda le 30 décembre

Pour le Bureau d'âge que chapeaute le doyen Christophe Mboso N'kodia, le retard obtenu pour la cérémonie de passation des pouvoirs entre son Bureau et l'équipe de Jeanine Mabunda n'émane pas de lui. Dans sa réponse à un courrier lui adressé par la Présidente honoraire de l'Assemblée nationale, le doyen d'âge a livré sa version des faits quant à ce.

A l'en croire, le prétexte consistant à avancer son indisponibilité comme facteur explicatif de la non-tenue, jusqu'ici, de cette cérémonie semble intriguant et incorrect. «Faut-il rappeler que c'est durant la période de ma prétendue indisponibilité que j'ai signé votre autorisation de sortie pour aller vous faire soigner à Dubaï pendant 30 jours ?», a écrit le Président du Bureau d'âge à sa collègue déchue. Et d'ajouter : "La nécessité d'organiser le plus rapidement possible cette cérémonie a été l'initiative du Bureau d'âge signifiée à votre Bureau par l'entremise de votre Directeur de Cabinet. A cette occasion, il a été convenu que votre Bureau revienne vers nous pour confirmer la fin de la préparation de votre côté. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à la date du 24 décembre 2020 où vous me proposez une cérémonie de passation des pouvoirs manifestement non préparée. Il y a donc lieu de se demander ce que cache cette manière de faire".

Toutefois, le Président Mboso confirme sa disponibilité à procéder à la passation des pouvoirs ce mercredi 30 décembre 2020 à 10 heures. « Je vous prie dans ce cas de finaliser la préparation selon la procédure habituelle et les usages », dit-il dans sa réponse.