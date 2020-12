Congo-Kinshasa: FCC - André-Alain Atundu resserre les rangs autour de Kabila !

"Comme tout spectacle, celui de l'Assemblée Nationale a pris fin, laissant place à la dure réalité de la vie de s'imposer à tous ; l'élection d'un nouveau Bureau de l'Assemblée Nationale, la nomination surréaliste d'un Informateur pour une tâche inexistante, la désignation d'un Premier Ministre sur la base d'une majorité putative", a déclaré André-Alain Atundu Liongo, lors d'un point de presse tenu, le 24 décembre dernier, depuis sa résidence située sur les hauteurs de Binza Macampagne, dans la commune de Ngaliema.

Tempête, reniement, trahison...

"En ce moment de doute, de tempête, de reniement et de trahison, les partenaires politiques du Président KABILA, en homme de conviction et d'idéal, ont intérêt à serrer les rangs et à mettre à la disposition de son leadership, leur engagement et leurs convictions". Tel est l'essentiel de son appel lancé à tous les sociétaires du Front Congo pour le Congo. A cette même occasion, tout en présentant un tableau sombre de la situation politique, économique et sociale sur fond de l'instabilité institutionnelle, il interpelle tous les renégats du FCC aujourd'hui en quête d'une place au soleil, de l'autre côté de l'Union sacrée.

Serment de bonne foi ?

Il est malheureux et amusant de constater, selon lui, que les "nouveaux partenaires du Président TSHISEKEDI dans l'Union sacrée de la Nation, transfuges du FCC, se répandent en révélations calomnieuses, croustillantes et médisantes contre le FCC et son Autorité Morale. Ce comportement, quoiqu'insolite, ne peut nous surprendre outre mesure ; car comme tout menteur, ces zélateurs sont prodigues de serment de bonne foi chaque fois qu'ils sont convaincus d'avoir l'attention du Président TSHISEKEDI. A leur opinion, le Président TSHISEKEDI est naïf et néophyte parce qu'ils l'ont si facilement roulé. Mais, puisque le FCC a déjà victorieusement affronté les houles furieuses, qu'a-t-il à craindre à présent des frémissements des eaux du Fleuve provoqués par quelque brise matinale ?".

Majorité ou Illusion de prestidigitation ?

A l'en croire, "la déchéance du bureau MABUNDA est une illusion de prestidigitation qui a été malicieusement exploitée par les ennemis du FCC comme un effritement et un basculement de la Majorité. Grande et grave méprise !

Je me dois, ici, de clamer tout haut, en intelligible voix que la Majorité parlementaire est constatée par la composition des regroupements déposés au bureau de l'Assemblée Nationale. Donc, tous les transfuges du FCC au sein de l'Union sacrée de la Nation devraient signaler leur honteuse défection au bureau de l'Assemblée Nationale, avec comme conséquence, la perte de leur mandat et leurs remplacements par les suppléants qui se reconnaissent du FCC", prévient-il.

Etat de droit...

André-Alain Atundu, insistant sur l'exigence d'un Etat de droit, parle d'un coup d'épée dans l'eau, d'un gâchis ! "Quelle turpitude aux yeux de la communauté internationale et de tout observateur avisé de la politique congolaise comme la MONUSCO. Au contraire, la ville et le monde ont été gratifiés d'un spectacle honteux, d'allégresse devant un casse-tête politique qui devait inciter plutôt à pleurer, à savoir, la dégradation spectaculaire de notre économie, l'échec inavoué de la gratuité de l'enseignement, tant de dépenses non budgétisées et la non-opérationnalité intégrale du gouvernement décidée par le Président de la République", rappelle-t-il.

Roma Mora...

Devant cette situation confuse, "j'exhorte tous nos partenaires politiques et sociaux à se mettre en ordre de bataille et à se tenir prêts, sabre au clair, à suivre les orientations stratégiques de notre Autorité Morale dans l'intérêt supérieur du Pays et de la population congolaise. Ainsi donc, il n'est pas nécessaire de provoquer une fragmentation du FCC par des initiatives qui ne concourent pas nécessairement à l'intérêt, bien compris, du FCC et de l'Autorité Morale. Sachons attendre dans la confiance au Président KABILA et dans la sérénité, le moment où sera rendue publique la décision aujourd'hui en maturation. Prenons notre mal en patience. Comme disent les catholiques dans pareille situation «ROMA MORA», conclut-il.