Afrique de l'Ouest: Hommage à Soumaila Cissé

Je suis atterré par cette terrible nouvelle du décès de notre ami et compagnon Soumaïla Cissé ! Il y a quelques jours, lors de son dernier passage à Dakar, Astan et lui nous avaient fait l'amitié de venir déjeuner avec nous à la maison !

Moments sympathiques d'échanges dans la joie et la fraternité, mêlant des souvenirs légers d'il y a plus de 30 ans à des préoccupations plus fondamentales liées à l'actualité et au devenir de nos deux pays et de notre sous-région, sans oublier les circonstances et conditions tant de sa longue détention de six mois que celles de sa libération.

Nous avions ainsi parlé de l'époque où nous étions tous les deux administrateurs de la Banque de Développement du Mali (BDM), moi au titre de la BOAD et lui Président du Conseil à cette période où il était encore toléré de cumuler cette fonction avec celle de ministre des finances ! Nous avons, bien entendu, parlé de l'UEMOA et avons amorcé la discussion sur la fédération du Mali et l'actualité de régénérer cette expérience dans la conjoncture géopolitique actuelle. Soumaïla convenait qu'il ne fallait plus esquiver cette question et qu'il fallait l'aborder avec beaucoup de lucidité et de responsabilité. Et d'autres sujets plus liés à nos familles (son père Bocar Cissé était scout en même temps que mon beau-père Amadou-Makhtar Mbow).

Et durant ce repas et cet après-midi du 10 Novembre 2020, ce qui nous avait frappé mon épouse et moi, c'était l'absence totale de rancune ou même de ressentiment vis-à-vis de ses geôliers et il m'a confirmé, en passant, le rôle important joué par notre ami Tidjani Ben Al Housseyni dans les négociations pour sa libération. Ce qui était encore plus frappant c'était sa grande sérénité pour l'avenir.

Bref nous avions retrouvé notre Soumaïla enjoué, malicieux et taquin qu'on appréciait tant ! En venant de le rappeler à côté de Lui, Dieu nous rappelle en même temps qu'Il est le seul Maître de l'avenir. Nous Le prions, avec ferveur, de réserver à cet homme de bien, une place de choix dans Ses paradis les plus élevés. Toutes nos condoléances émues à son épouse Astan et à ses enfants ainsi qu'à tous nos amis du Mali et du reste du monde où Soumaïla comptait tellement de relations !

Amadou Kane