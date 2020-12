Algérie: Numérisation - Développer l'écosystème pour accélérer la transformation numérique

Alger — Le développement d'un écosystème numérique impliquant les acteurs économiques et sociaux du secteur doit permettre d'accélérer le processus national de transformation numérique, a indiqué lundi à Alger le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Berrah.

Lors d'un point de presse en marge d'une réunion organisée par le ministère avec les acteurs économiques et sociaux du secteur numérique, M. Berrah a souligné la nécessité de créer un écosystème adéquat permettant l'émergence d'une industrie numérique créatrice de richesse, à travers l'implication et le recensement de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux du secteur aux niveaux central et local.

"Cette rencontre a été organisée entre le ministère et les acteurs économiques et sociaux du secteur numérique. Ce sont eux les développeurs des solutions numériques mais aussi les pourvoyeurs des ressources humaines", a-t-il noté, estimant qu'un écosystème développé doit regrouper l'ensemble des parties prenantes dans la numérisation, constituant "des facteurs majeurs" dans l'accélération de la numérisation des administrations et des entreprises.

Pour ce faire, le ministre a fait savoir que plusieurs mesures ont été entreprises dont celle du recensement de l'ensemble des acteurs du numérique.

De plus, le ministère œuvre à définir les besoins en matière de technologie numérique au profit des différents projets de numérisation tout en contribuant à la mise en place d'un cadre réglementaire et organisationnel renforçant cet écosystème.

Pour M. Berrah, la transformation numérique ne se limite pas à la seule technologie "mais c'est un programme global touchant l'entreprise mais aussi ses modes de fonctionnement interne et externe loin des complications bureaucratiques".

Il a ainsi pointé l'intérêt de mettre en œuvre une stratégie structurante sur la base des expériences acquises constituant la base d'une économie numérique forte.

Interrogé sur le rôle de la jeunesse dans la transformation numérique du pays, le ministre a indiqué que le programme de son département ministériel inclut des jeunes hautement qualifiés, partageant son optimisme quant à l'émergence de start-up ayant un apport certain pour l'économie du pays.