Congo-Kinshasa: Maniema - Les Arrêtés du Vice-gouverneur jugés illégaux par les membres du Gouvernement Provincial

Alors qu'il assume l'intérim du Gouverneur de province, le Vice-gouverneur du Maniema a pris une série d'Arrêtés à travers lesquels les membres du gouvernement provincial voient l'expression la plus manifeste de l'illégalité.

Selon eux, les actes de nomination, d'affectation et de révocation, de nouveaux engagements au nom de la Province ainsi que la promulgation des Edits, sauf délégation expresse du Gouverneur, lui sont interdits par les textes légaux au regard de sa fonction d'intérimaire. Par ailleurs, pour ces membres du gouvernement, la déchéance du Gouverneur de Province n'est pas à ce jour acquise de manière définitive notamment, du fait que jusqu'à ce jour aucun acte n'a été pris par les instances nationales constatant cet état des choses. « En conséquence, nous considérons ces Arrêtés inexistant et déclarons qu'ils ne nous concernent nullement», lâchent-ils dans une déclaration dont l'intégralité vous est proposée in extenso.

Déclaration des membres du gouvernement provincial du Maniema

Nous membres du Gouvernement Provincial du Maniema sommes désagréablement surpris d'apprendre par la voie des ondes la publication d'une série d'Arrêtés n°20/104/CAB/GP-MMA/2020, n°20/105/CAB/GP-MMA/2020 n°20/106/CAB/GP-MMA/2020 du 24 décembre 2020 pris par le Vice-Gouverneur de la Province du Maniema portant nomination des Ministres provinciaux, secrétariat Exécutif et du directeur de Cabinet.

Nous faisons savoir à tous les responsables publics et à l'ensemble de la population du Maniema que cet Arrêté est l'expression la plus manifeste de l'illégalité pour des raisons ci-après :

Premièrement, en tant que Vice-Gouverneur assumant l'intérim du Gouverneur de Province, l'article 11 alinéa 3 de l'Arrêté Provincial n°13/025/CAB/GP-MMA/2013 du 27 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement Provincial du Maniema tel que modifié et complété à ce jour, lui interdit formellement d'exercer les prérogatives relatives des actes de nomination, d'affectation et de révocation, des nouveaux engagements au nom de la Province ainsi que la promulgation des Edits, sauf délégation expresse du Gouverneur ;

Si par hypothèse improbable l'on peut considérer que le Gouverneur de Province a été déchu conformément au Procès-verbal n°10/AP-MMA/S.O/SEPTEMBRE/2020 de la séance plénière du 11 novembre 2020 de l'Assemblée Provinciale évoqué par le Vice-gouverneur, l'on notera que l'article 42 de la Loi sur la libre administration de la Province tranche de manière claire qu'en cas de vote d'une motion de défiance contre le Gouverneur de Province, c'est l'ensemble de son Gouvernement qui est réputé démissionnaire. En tant que démissionnaire, le gouvernement dont fait également partie le Vice-gouverneur n'est qu'un gouvernement d'expédition des affaires courantes conformément aux prescrits de l'article 160 de la Loi électorale et de l'article 5 de l'Arrêté provincial n°13/025 sus évoqué ;

Par ailleurs, la déchéance du Gouverneur de Province n'est pas à ce jour acquise de manière définitive non seulement du fait que jusqu'à ce jour aucun acte n'a été pris par les instances nationales constatant cet état des choses mais aussi en raison de la saisine de la Cour Constitutionnelle par le Gouverneur de Province contre la supposée déchéance sous R. Const 14 16.

Au regard de ce qui précède, nous considérons que l'initiative sus décriée est totalement illégale et assimilable à un ordre illégal non exécutoire conformément à la Constitution de la République Démocratique du Congo en son article 28.

En conséquence, nous considérons ces Arrêtés inexistant et déclarons qu'ils ne nous concernent nullement.

Nous invitons le Vice-gouverneur à revenir à la raison en rapportant purement et simplement son acte, du reste, nul et de nul effet.

Nous invitons les services de l'ordre et de sécurité de la Province à s'abstenir de prêter mains fortes à une entreprise machiavélique assimilable à un coup d'état institutionnel contraire à la vision de l'Etat de droit, prônée par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Nous exhortons toute la population au calme et à la vigilance tous azimuts contre cette imposture jusqu'au retour de Son Excellence Monsieur MUSAFIRI NKOLA MYOMA, notre Gouverneur engagé pour le développement du Maniema.

MEMBRES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU MANIEMA