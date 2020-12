Congo-Brazzaville: Marché de Noël - Les artisans participent à la 6e édition

Jeux, ateliers artistiques, défilés de mode, exposition et vente de produits locaux constituent les différentes activités retenues pour la 6e édition qui se tient du 23 décembre au 3 janvier à la Chambre de commerce.

L'évènement est co-organisé par la Chambre de commerce, d'industries, de l'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire, Viany Art, culture et environnement ainsi que le Giac (groupe interprofessionnel des artisans du Congo). Consacrée au départ aux jeunes, l'activité intéresse dorénavant les artisans. Le Marché de Noël entend aussi promouvoir les produits locaux et donner l'opportunité à leurs producteurs et transformateurs de les faire écouler.

Aussi le président de la CCIAM, Sylvestre Didier Mavouenzela, a-t-il souhaité que des initiatives en faveur des producteurs et transformateurs se multiplient afin de les mettre en contact avec les acheteurs et faire naître l'espérance en ce temps de crise sanitaire dont la fin ne devrait pas les trouver couchés mais debout. Le président de la CCIAM a assuré de la disponibilité de leur services ainsi que leur espace d'exposition pour la promotion des produits locaux. «La Chambre de commerce est en attente de toutes initiatives pour exploiter son site. Notre souhait est que nous ayons au moins un évènement chaque mois», a-t-il dit. La Chambre de commerce, a souligné Sylvestre Didier Mavouenzela, «entend multiplier les occasions et montrer que la production locale existe».

Ce qui fait que le Marché de Noël regroupe cette année plusieurs professionnels de l'artisanat. Le public a la possibilité de découvrir les produits des membres du GIAC qui évoluent, entre autres, dans la peinture, la sculpture, la céramique, la vannerie, la coiffure (produits capillaires, perruque... ), la mode (chaussures made in Congo, habits en tissu wax... ), la décoration, la transformation agroalimentaire (courges, piment, curcuma, salades de fruits, confitures... ), la bande dessinée, la cosmétique (huile et savons bio à base de papaye, miel, clou de girofle), les outils ménagers en bois...

Les visiteurs peuvent aussi découvrir les biscuits à la farine de manioc de Kagou biscuits africains, les tableaux de décoration en pagne wax de So chic, les bouillies aux céréales bio de Taty Food, les champignons séchés (variété pleurote) d'Esi Cameroun au stand Esi Congo, les épices, compote, pâte d'arachide, jus de fruits ainsi que les chips et les huiles 100% naturel d'Akan Foods et cosmétics, Agrideck, N'deya, Harvey services, Viany art, Copra et espace vert. Il y a aussi les détergents, savons et gammes de produits que propose Le Vivier savonnerie moderne du Congo.

Outre l'exposition vente de produits locaux, le marché de Noël propose aussi des activités ludiques pour les enfants. On note notamment la présence des stands de jeux, d'une banque de cadeaux où les gagnants aux jeux qui sont organisés les retirent leurs cadeaux, des ateliers créatifs (peinture, coloriage, modelage, maquillage) ainsi qu'un studio photos souvenirs de Noël et fêtes de fin d'année. Des défilés de mode sont aussi organisés pour le bonheur des visiteurs.