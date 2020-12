Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - DCMP bat Simba, Lupopo domine Dauphin Noir

La 26e édition du championnat de la Ligue nationale (Ligue 1) de football tend vers sa mi-saison. Le week-end dernier, il y a eu quelques matchs à Kinshasa, Lubumbashi et dans d'autres villes du pays.

Le dimanche 27 décembre 2020 au stade des Martyrs de Kinshasa, le Daring Club Motena Pembe (DCMP) a battu l'AS Simba de Kolwezi par trois buts à un, en match de la 13e journée. Christian Sudi (10e minute) et Dark Kabangu (32e minute) et Karim Kimvuidi (70e minute) ont inscrit les trois buts des Immaculés de Kinshasa. Ndinga Mbote a marqué l'unique but des Lions du Lualaba à la 73e minute. DCMP compte désormais 20 points, alors que Simba est lanterne rouge avec 6 points. Le club vert et blanc de la capitale s'opposera le 31 janvier à Sanga Balende de Mbuji-Mayi à Kinshasa, tandis que Simba va recevoir l'AC Rangers de Kinshasa le 30 janvier.

Pour sa part, le FC Saint-Eloi Lupopo a plombé, au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, l'AS Dauphin Noir par trois buts à zéro. Le défenseur de Dauphin Noir Ilonga Nkapo a marqué contre son camp, permettant à Lupopo de mener au score dès la 7e minute de jeu. Ebengo Ciel a inscrit le deuxième but des Cheminots de Lubumbashi sur un coup franc à la 58e minute, avant le troisième but de Jerry Kambu wa Kambu dans les temps additionnels. Lupopo totalise 26 points, consolidant sa quatrième place au classement partiel, et jouera le 3 janvier 2021 au stade Dominique Diur de Kolwezi, contre Simba. Dauphin Noir campe à la 12e position avec 12 points, avant de s'opposer le 4 janvier à Goma dans son fief au CS Don Bosco de Lubumbashi.

La situation est très difficile pour le FC Lubumbashi Sport, battu par le FC Blessing de Kolwezi par zéro but à deux. Hervé Ndonga, ancien du Tout-Puissant Mazembe, a offert la balle du premier but à Guelor Mosese à la 30e minute de jeu. C'était le quatrième but de la saison de Mosese, meilleur buteur des Benis de Kolwezi. Sam Samangwa Christopher a doublé la mise pour Blessing à la 70e minute. C'était la dixième défaite de Lubumbashi Sport cette saison qui n'a que 7 points à son actif. Blessing compte pour sa part 15 points.