Togo: Un break pour un retour en force en 2021

La Covid-19 et les mesures restrictives prises par le Gouvernement togolais pour endiguer le mal sont passées par là. Après une première édition qui avait connu le retour au bercail des anciens joueurs de l'AC Merlan et la participation de ceux restés au pays, le Tournoi hommage à l'ancien coach Guy Adadémey et au président Espoir Sronvi de l'AC Merlan, et aussi à d'autres anciens du club, tels Sanda Nabédé Aklesso, Salaou Tadjou... , devrait connaitre sa deuxième édition en ce mois de décembre et précisément ce 28 Décembre 2020. Mais pour cause de la pandémie, l'organisation a décidé de tout ajourner pour un retour en force en 2021, une fois que les restrictions seront levées.

Toutefois, des informations reçues ce jour près de l'un des responsables du comité d'organisation de cette compétition, les perspectives restent intactes et n'ont pas changé d'un iota. Cette source a indiqué que les perspectives sont celles de « faire la deuxième édition l'année prochaine », « Apporter leur part de contribution pour l'actuelle équipe de AC Merlan » et enfin, « mobiliser les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour soutenir nos jeunes joueurs ».

Pour la première édition le 27 Décembre 2019, l'Amical des anciens joueurs de AC Merlan Junior Promotion 1994 et sa diaspora, organisateurs de ce tournoi hommage au technicien Guy Adadémey, ancien coach de l'AC Merlan, le défunt président de ce club ancien pensionnaire de la D2 puis de la D1 togolaise, Espoir Sronvi, et autres Sanda Nabédé Aklesso et Salaou Tadjou... , ont rendu hommage à ces derniers, sur les installations qui servaient de lieu d'entrainement à ce club, au CEG Tokoin Solidarité.

Les illustres disparus honorés, les anciens du club ont profité de cette occasion de célébration pour en faire également celle des retrouvailles et s'en sont servis pour renforcer également les liens de fraternité et de convivialité. Le club de l'AC Merlan, étant actuellement disparu des radars de la D1, D2 et même D3 togolaises, les organisateurs de ce tournoi à 4 (Amical des Anciens Joueurs Juniors de l'AC Merlan Promotion 94, Les Bleus de Tokoin Solidarité, AC Merlan Team 1, AC Merlan Team 2), ont manifesté leur volonté de « jouer leur partition pour donner un coup de mn à ce grand club de jeunes