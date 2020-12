Togo: Avec cette variante du virus, le pays bat un nouveau record

En pleine deuxième vague de la pandémie et alors qu'une variante plus transmissible du coronavirus a été repérée il y a peu, l'Afrique du Sud est devenu le premier pays africain à dépasser le million de contaminations dimanche soir.

A l'annonce des derniers chiffres par son ministre de la Santé dimanche 27 décembre 2020, le pays le plus touché du continent africain a officiellement comptabilisé plus d'un million de cas positifs et 26 735 morts.

Selon les informations, la nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique du Sud courant la semaine passée semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, d'après les chercheurs qui l'ont identifiée et est sans doute à l'origine de la seconde vague de contamination plus sévère avec davantage de patients plus jeunes qui développent des formes graves de la Covid-19.

Face donc à cette déclaration, le Royaume Uni a déjà annoncé des restrictions aux voyageurs provenant de l'Afrique du Sud.

Rappelons que le pays dirigé par Cyril Ramaphosa a officiellement comptabilisé 1.004.413 cas positifs et 26.735 morts au soir du 27 décembre et enregistrait en moyenne 11.700 nouvelles contaminations par jour contre plus de 14.000 par jour les mercredi, jeudi et vendredi, soit une hausse de 39% par rapport à la semaine précédente.