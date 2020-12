Algérie: Signature d'une convention-cadre entre le TNA et l'ISMAS

Alger — Une convention de partenariat et de suivi pédagogique a été signé, lundi à Alger, entre le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (Tna) et l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas) en vue de créer des liens d'entraide et de complémentarité entre les deux institutions.

Cette convention englobe essentiellement "différents points relatifs à la formation, à la mise en place d'évènements communs et à la création d'un laboratoire d'expérience et de recherches théâtrales".

Le Tna s'engage également à mettre ses espaces à la disposition des enseignants et étudiants pour présenter leurs travaux de recherches et les projets de fin d'études ainsi que la création d'une troupe théâtrale mixte composée de membres des deux établissements.

La convention prévoit aussi un accès libres aux étudiants de l'Ismas, à tous les spectacles que le Tna programmera, à toutes les conférences qui se dérouleront au niveau de l'espace M'hamed-Benguettaf, ainsi qu'à toutes les activités artistiques et littéraires.

Engageant d'ors et déjà une réflexion autour de la création d'un festival de théâtre conjointement organisé, les deux parties travailleront à la mise en place d'un atelier mixte spécialisé dans le théâtre pour enfant, et également dans le domaine de l'écriture, le spectacle, l'animation et le théâtre de marionnettes.

Le Tna et l'Ismas ont enfin convenu de la création d'un Laboratoire d'expériences et de recherches théâtrales nouvelles, sous l'égide d'un conseil scientifique et artistique, et qui aura pour but de créer des opportunités pour les universitaires et praticiens qui aborderont ensemble les transformations scéniques diverses expériences théâtrales.