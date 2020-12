Algérie: Lancement officiel de "Jil CAPC" au profit des jeunes porteurs de projets

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a lancé, lundi à Alger, "Jil CAPC" dans le but de renforcer le travail participatif entre l'entreprenariat des jeunes pour la création de la richesse et des emplois, et asseoir une base économique jeune forte à même de contribuer à la relance de l'économie.

A cette occasion, la première édition du séminaire "Jil CAPC" a été organisée sous le slogan "Les coordinateurs des wilayas se mobilisent" avec la participation de tous les membres du bureau national de Jil CAPC, soit plus de 20 coordinateurs de wilaya, et ce, en vue de présenter le plan d'action de Jil CAPC "axé sur le rôle crucial des jeunes innovateurs au niveau local en matière de création de la richesse et des emploi".

Qualifiant ce lancement d'"évènement important", il a précisé que "Jil CAPC" mise principalement sur les jeunes entrepreneurs au niveau local, en étant à l'écoute de leurs préoccupations et en leur offrant un accompagnement pour la valorisation de leur rôle dans le processus de développement.

Il a rappelé, dans ce sens, le capital de l'Algérie en jeunes diplômés universitaires et l'impératif actuellement d'exploiter ces énergies dans divers domaines.

Et d'ajouter que 25 présidents ont été installés en novembre dernier à la tête des bureaux de wilayas afin de renforcer la présence de Jil CAPC et mobiliser le plus grand nombre de jeunes entrepreneurs et définir les obstacles entravant leurs projets.

De son coté, le président de Jil CAPC, Chemseddine Zitouni, a fait savoir que les coordonnateurs ont pour mission la représentation des membres de leurs wilayas et l'encadrement des jeunes entrepreneurs ainsi que les nouveaux porteurs de projets.

A ce propos, M. Zitouni a déclaré l'approche de "Jil CAPC" repose sur l'innovation et l'entrepreneuriat accélérée pour assurer l'efficience de l'économie et des entreprises.

Des propositions pour la pérennité de l'activité économique

Par ailleurs, M. Agli a indiqué que la CAPC, en sa qualité de partenaire économique, avait formulé aux Autorités publiques, plusieurs propositions, depuis le début de la crise sanitaire (covid-19), en vue de l'accompagner des entreprises dans la préservation de leurs activités économiques, et partant, la protection des emplois.