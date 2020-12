Cote d'Ivoire: Mutuelle des agents du ministère de la Construction - Le Président de la mutuelle appelle les agents à la cohésion sociale

Elu le 4 décembre 2020, Ousmane Coulibaly, premier président de la MUGEAC a été investi le mercredi 23 décembre.

Il y avait fête, le mercredi 23 Décembre, dans les jardins de la Tour D, au plateau. Le Président de la mutuelle générale des agents du ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme (MUGEAC), Ousmane Coulibaly, élu le 4 décembre 2020, a été officiellement investi. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres de la mutuelle.

Le ministre Bruno Koné était représenté par Mme Peccoud Coty Matt, conseiller technique et Mme Salimata Dembélé Diarra, Chef de cabinet du ministre.

Au nom du ministre, Mme Peccoud Coty Matt a salué la création de cette mutuelle, qui dira-t-elle, est un projet prioritaire du ministre. « Vous êtes parvenus à donner corps à un projet phare du ministre Bruno Koné. Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations et vous assurer de son soutien ».

Elle a également recommandé au président de cette mutuelle, la première du genre au ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, de s'impliquer personnellement, dans sa gestion, afin qu'elle puisse résister aux intempéries. « Les défis sont nombreux. Votre mission demande une implication personnelle et véritable pour l'accomplissement de vos projets ».

Pour sa part, le Président de la mutuelle, Ousmane Coulibaly a indiqué que pour son premier mandat, ses actions tourneront autour de six actions prioritaires. « Nous avons élaboré un ambitieux programme déclinés en six piliers, qui donnent les grandes lignes de nos actions. A savoir, la promotion de la cohésion sociale au sein du personnel du ministère, la protection sociale et le bien-être des agents, l'amélioration du pouvoir d'achat des agents avec la bénédiction du cabinet, la facilitation de l'accès aux investissements mobiliers et immobiliers, la création d'un fonds spécial d'entraide et de solidarité, la protection civile et pénale des agents », a-t-il annoncé.

Avant d'ajouter : « Les défis à relever pour les trois prochaines années sont grands. Nous avons une mutuelle forte à construire et à consolider », a-t-il affirmé. Il a aussi lancé un appel à toutes les forces vives du ministère, à toutes les amicales, ainsi qu'aux organisations déjà en place, afin que celles-ci rejoignent la Mugeac pour plus d'efficacité dans leurs actions. Soulignons qu'Ousmane Coulibaly est le premier président de la Mugeac.